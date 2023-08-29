日職／王彥程二軍完投勝 投出旅日生涯代表作

旅日樂天金鷲隊投手王彥程今天二軍先發投出代表作，完投9局僅失1分，率隊以7比1擊敗羅德隊，王彥程拿下本季第2勝。

日本職棒二軍例行賽樂天金鷲隊與千葉羅德海洋隊交手，樂天隊由台灣投手王彥程先發，王彥程1局下1人出局後被敲出安打，但沒讓對手延續攻勢，2局下讓對手3上3下。

王彥程3局下被首名打者敲出安打，1人出局後再被平澤大河敲出安打，2人出局後再被敲出安打失掉1分，但及時回穩、沒有擴大失分危機。

王彥程4局下有投出保送，5局下被敲出安打，但沒有失分，6到8局僅讓打者靠著失誤上壘、沒有失分，9局下1人出局後接連被敲2支安打，接著讓打者敲出雙殺打、替球隊守住勝利。

樂天隊今天團隊敲出14支安打，打線串聯搶分，終場以7比1拿下勝利；王彥程總計用113球完投9局，為旅日生涯首次，被敲出7支安打，投出1次保送、2次三振，失掉1分責失分，拿下個人本季第2勝。