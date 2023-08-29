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中職／選秀10雄鷹變9雄鷹全簽了 6隊43人無「空氣」
台鋼雄鷹隊今年選秀帶回10人，狀元林子偉交易送往樂天桃猿隊，剩下9人已在今天確定全部簽下，合約細節將在9月4日記者會上正式公布。
雄鷹球團表示，順利與選秀會上指名新秀達成合約共識，包含首輪王柏傑、第二輪陳飛霖與陳世嘉、第三輪張誠恩、第四輪曾奕翔、第五輪巫柏葳、第六輪林詩翔、第七輪郭俞延及第八輪黃群等9名選手，已陸續完成簽約、報到，並加入球隊訓練，本周就有機會在二軍例行賽亮相。
這是雄鷹隊史第二次新人選秀，去年的狀元籤選進曾子祐，今年則挑選有大聯盟資歷的林子偉，球團考量更迫切的需求，向猿隊交易來王溢正、藍寅倫、翁瑋均3名選手，並獲得王柏融未來返台的議約權。
雄鷹與其餘9名選進選手皆完成簽約，6隊43人皆已完成談約，今年沒有球隊選到「空氣」。
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