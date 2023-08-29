威廉波特少棒／龜山國小奪季軍 師長勉將遺憾化為動力

桃園市龜山國小少棒隊奪得威廉波特少棒賽季軍後，今天拜會駐紐約辦事處。選手惋惜國際組冠軍賽敗北，錯失爭冠機會；師長稱許小將賣力拚戰，勉勵他們將遺憾化為進步動力。

第76屆世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽27日在賓州威廉波特（Williamsport）落幕，代表亞太區的龜山少棒隊在季軍戰投打俱佳，提前4局10比0輕取代表美國西南區的德州球隊，台灣連續第2屆拿下這項賽事季軍。全隊28日赴紐約觀光並拜會駐處。

駐紐約辦事處長李光章致詞時說，龜山少棒隊雖未奪冠，但選手表現可圈可點，更向世界展現台灣人永不放棄的精神，全體國人都為他們的精湛球技和奮戰不懈的運動員精神感到驕傲。

李光章致贈美國職棒大聯盟紐約大都會1號台灣紀念球衣，龜山國小回贈全隊簽名的大型紀念棒球。

隊長許邵傑代表發言時說，每天練球雖然辛苦，但到威廉波特比賽很開心，僑胞都會到場替他們加油，觀眾也很熱情，人數比在台灣比賽時多很多。

威廉波特少棒賽1947年開辦，台灣曾17度奪冠。龜山少棒隊這次參賽前3戰都以懸殊比分獲勝，無奈在國際組冠軍賽攻勢受阻，0比2不敵代表加勒比海區的古拉索球隊，無緣繼2009年後再次打進世界冠軍賽。

談到這次在美國印象最深刻的事，許邵傑說：「輸古拉索，再打一次的話要打贏。」

龜山國小校長丁伯強表示，選手非常賣力，能站在威廉波特球場上就很不容易了。即使未拿到預期目標冠軍，但至少有季軍，這也是未來繼續努力的目標。希望小將們未來棒球生涯都能記得曾經站在威廉波特球場上，曾有這麼多人支持、鼓勵、加油打氣。

龜山少棒隊這次參賽打擊火力凶猛，5戰攻下35分，兩度4局10比0「扣倒」對手；投球也可圈可點，5戰只失3分，更締造半世紀來台灣首次在這項賽事連2場投出無安打比賽。

總教練李政達表示，選手畢竟還是小朋友，一場比賽表現失常才導致要爭季軍，但小將們都盡力了。

除拚戰精神獲肯定外，龜山少棒隊場內外也展現運動家風範，經20支參賽隊伍、志工、媒體和賽會工作人員票選，榮獲以洛許（Jack Losch）為名的團隊運動精神獎（Team Sportsmanship Award），為獎項創設19年來首支獲獎的台灣少棒隊。

在威廉波特2週期間，台灣小將充分體驗美國頂級少棒賽事龐大陣仗，還偷閒看了一場大聯盟例行賽，30日搭機返台後即將上國中，展開下一段棒球歷程。

李政達說：「他們比一般小朋友更幸運，過了不一樣的童年，這是他們一輩子的回憶，也可能是別的小朋友無法經歷的，他們還能在ESPN（賽事轉播單位）攝影棚展現自己活潑、真實的一面，我看到很開心。」