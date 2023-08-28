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中職／悍將挑戰3年不見的4連勝 當年5連勝攻51分超強悍

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊今天挑戰已經3年不見的4連勝。本報資料照片
富邦悍將隊今天挑戰已經3年不見的4連勝。本報資料照片

富邦悍將隊上周末3連戰清盤味全龍隊，今天將在補賽出戰樂天桃猿隊，悍將隊從2021年球季起最長連勝僅只3連勝，幸福總是很短暫，今天要挑戰暌違3年的4連勝。

悍將隊在3連戰分別以4：0、3：2、4：2擒龍，加上龍隊吞下本季最長4連敗，一來一往下互換排名，由悍將隊登頂龍頭，強勢挑戰下半季冠軍。

悍將隊今天在桃園球場與猿隊進行補賽，上演外籍左投同場先發，悍將隊推出肯特，猿隊則由道博格把關，新註冊的日籍洋投由規也預計在此戰初登板。

悍將隊挑戰已經3年不見的4連勝，前一次要追溯到2020年8月12到19日的5連勝，當時5戰攻下51分，包括連續3場得分達雙位數，攻擊表現超級強悍；此後的悍將隊多次止步3連勝，無法再更進一步，本季前2次3連勝都在叩關第4場時輸給龍隊。

悍將隊今天一戰隱憂在於牛棚，勝利方程式富藍戈、曾峻岳已經連續3天登板，總教練丘昌榮昨天賽後明言，用球數較多的曾峻岳和連2天登板的陳冠勳都會休息，富藍戈則有討論空間，周一補賽限定的第28人預計叫上牛棚支援。

牛棚 曾峻岳 樂天桃猿 富邦悍將 味全龍

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