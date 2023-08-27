圖輯／中職悍將客場三連戰橫掃味全龍 重返下半季龍頭
味全龍強投徐若熙歷經TJ韌帶置換手術後今晚首次登板，不過在教練團保護下，面對富邦悍將先發1.2局，無失分退場。第八局悍將靠王勝偉的犧牲打及范國宸的安打一舉攻下2分，終場悍將以4比2擊敗味全，三連戰橫掃味全，味全則苦吞四連敗。
徐若熙去年進行右手肘韌帶置換手術，相隔674天後今晚出戰悍將重返一軍投手丘，面對悍將7名打者，主投1.2局被擊出2支安打，無失分。悍將先發投手江國豪主投五局，被擊出3支安打，送出3次三振，無失分，拿下勝投。第二棒王勝偉四打數，敲出3支安打，帶有2分打點，跑回1分，並將連續上壘場次推進到6場，本季第二度獲選單場最有價值球員。富邦悍將客場三連戰橫掃味全龍後，暫時重返下半季龍頭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言