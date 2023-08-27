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圖輯／中職悍將客場三連戰橫掃味全龍 重返下半季龍頭

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
歷經TJ韌帶置換手術後首次登板的味全龍隊投手徐若熙（右），投1.2局後退場，受到隊友與球迷歡呼鼓勵。記者侯永全／攝影
歷經TJ韌帶置換手術後首次登板的味全龍隊投手徐若熙（右），投1.2局後退場，受到隊友與球迷歡呼鼓勵。記者侯永全／攝影

味全龍強投徐若熙歷經TJ韌帶置換手術後今晚首次登板，不過在教練團保護下，面對富邦悍將先發1.2局，無失分退場。第八局悍將靠王勝偉的犧牲打及范國宸的安打一舉攻下2分，終場悍將以4比2擊敗味全，三連戰橫掃味全，味全則苦吞四連敗。

徐若熙去年進行右手肘韌帶置換手術，相隔674天後今晚出戰悍將重返一軍投手丘，面對悍將7名打者，主投1.2局被擊出2支安打，無失分。悍將先發投手江國豪主投五局，被擊出3支安打，送出3次三振，無失分，拿下勝投。第二棒王勝偉四打數，敲出3支安打，帶有2分打點，跑回1分，並將連續上壘場次推進到6場，本季第二度獲選單場最有價值球員。富邦悍將客場三連戰橫掃味全龍後，暫時重返下半季龍頭。

悍將先發投手江國豪主投五局，被擊出3支安打，送出3次三振，無失分，拿下勝投。記者侯永全／攝影
悍將先發投手江國豪主投五局，被擊出3支安打，送出3次三振，無失分，拿下勝投。記者侯永全／攝影
味全龍強投徐若熙歷經TJ韌帶置換手術後今晚首次登板，不過在教練團保護下，面對富邦悍將先發1.2局，無失分退場。記者侯永全／攝影
味全龍強投徐若熙歷經TJ韌帶置換手術後今晚首次登板，不過在教練團保護下，面對富邦悍將先發1.2局，無失分退場。記者侯永全／攝影
悍將王勝偉四打數，敲出3支安打，帶有2分打點，跑回1分，本季第二度獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
悍將王勝偉四打數，敲出3支安打，帶有2分打點，跑回1分，本季第二度獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影

富邦悍將 王勝偉

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