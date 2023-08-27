中職／3呎線之爭…丘總不解又跟上次不一樣 「我還在理解中」

富邦悍將隊今天以4：2擊敗味全龍隊，6局下上演連兩回合3呎線之爭，悍將教頭丘昌榮直言到賽後都還在理解中，絕對會請聯盟再解釋一次；龍隊教頭葉君璋也認為有檢討空間。

此役引起熱議的畫面出現在6局下，龍隊無人出局攻占一、二壘，陳品捷執行短打，點向投手方向，陳冠勳接球後傳一壘，陳品捷被判安全上壘，悍將提出挑戰後維持原判，但丘昌榮上場質疑陳品捷跑在線內，爭執多時後被勸退。

餘溫仍在，下一棒蔣少宏在滿壘的打席打向三壘方向，李宗賢接球後先傳本壘擋下分數，捕手張進德再傳一壘，范國宸未能確實接球，但這回蔣少宏被判妨礙守備出局，輪到龍隊教練團上場開吵。

葉君璋賽後談到蔣少宏的跑壘被判妨礙守備，直言「滿特別」，他說：「既然大家已經同意是這樣，那也沒辦法，但我是覺得可以再做一些檢討。」

丘昌榮也有滿頭問號，陳品捷的打席，「我們覺得有妨礙到守備，實際上跑在線內，但他說已經有接球，那下次我就都不要接球，是不是就形成妨礙守備？」他進一步提到，「我們宗賢上次那個，也是可能宗賢比較快，益全跳起來沒接到，但是判定妨礙，我們實在是搞不清楚。」

蔣少宏的play被判定妨礙守備，但悍將爭取退回壘包未果，丘總也提到，「他（裁判）說那是第二傳球，但我們那次對統一也是第二傳球啊！不知道為何這次又和那次不一樣，我還在理解當中，絕對會請聯盟再幫我們解釋一次。」