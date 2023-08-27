中職／葉子霆用腳直搗龍王 悍將3戰清盤龍隊登頂龍頭

「小跑車」葉子霆用腳程為富邦悍將隊跑出一場勝利，今天在8局上就看他腳踩風火輪表演，一路跑回超前分，悍將終場以4：2擊敗味全龍隊，悍將本季首度在3連戰清盤單一對手，龍隊吞下本季最長4連敗，一來一往互換排名，悍將登基下半季王座。

龍隊今天由徐若熙傷癒回歸一軍登板，在球數限制之下先發1.2局共用28球、21球是好球，被敲2安打、無失分，最快球速154公里。

徐若熙首局就耗了24球，一出局後讓連3棒上壘，滿壘場面靠申皓瑋打向三壘的滾地球形成雙殺，安然度過危機；第2局回穩，僅用4球抓下2個出局數，投手教練郭勝安也在此時上場換投，為徐若熙的回歸秀喊卡，郭郁政接手投球。

兩隊前5局維持0：0，第6局攻勢相當熱鬧，6局上李宗賢三壘打開路，王勝偉補上二壘打、單場第3安，為悍將首開紀錄，范國宸的高飛犧牲打再添分數；6局下驚動兩隊教頭都為3呎線上場爭論，龍隊在一陣亂中仍靠陳冠勳暴投、李展毅安打攻下2分追平。

7局登板的王維中續投第8局，悍將靠葉子霆開局安打再點燃攻勢，李宗賢點向投手方向，王維中選擇傳二壘，比不上葉子霆的跑速，就連接下來王勝偉的打席，葉子霆因重心已啟動，將錯就錯衝三壘也安全上壘，王勝偉以滾地球為悍將攻下超前分，范國宸再補上1支帶有打點的安打。

悍將靠這波3連戰橫掃龍隊進補，13勝10敗、勝率5成65登上龍頭。