日職／對西武2打席1保送提前退場 王柏融打擊率降為3成

日本火腿隊作客埼玉，今天對西武獅隊進行3連戰最後一戰，旅日好手王柏融重返先發，擔任8棒指定打擊，兩打席未有安打、被保送1次，打完前5局提前退場，本季打擊率從3成16降到3成。

火腿1局上2出局後，清宮幸太郎轟出中右外野方向陽春砲，本季第10轟出爐，攻下全場第1分。

西武2局下展開攻勢，中村剛也、岸潤一郎、蛭間拓哉、古賀悠斗連續4棒安打，反以2：1超前。

火腿3局上奈良間大己觸身球，靠五十幡亮汰犧牲觸擊上二壘，接著万波中正揮出二壘打追平比數。

王柏融前天4次打數掛零、吞下3次三振，昨天未上場，今天面對西武先發投手與座海人，2局上首次打擊，在2出局二壘有人時獲保送，4局上無人出局一、二壘有人揮出二壘飛球出局。

西武6局上換上左投佐藤隼輔，比數2：2，王柏融原是首名打者，退場休息換上右打郡司 裕也，獲保送後靠古川裕大犧牲觸擊、五十幡安打攻下超前分，接著清宮安打攻下全隊第4分。

王柏融近兩戰未有安打，本季出賽7場，合計20次打數6支安打，包括全壘打、三壘打各1支，攻下5分打點，被三振9次、保送2次。