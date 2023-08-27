中職／悍將洋投是否淘汰伍茲？看恩力二軍5局投怎樣

831大限前的最後抉擇，富邦悍將隊新洋投恩力預計在二軍再投1場、5局，在他與伍茲之間二擇一，一般預料伍茲被淘汰機率高，總教練丘昌榮對他仍有期待，認為以經典賽看到的能力，若能調整好，應是能有在中職有好表現。

悍將隊洋投已經確定3席為富藍戈、肯特、瑞恩，伍茲在一軍3場登板合計9.1局狂丟14次保送，已在20日降下二軍，在大限前不可能重返一軍，若要註冊恩力，就須註銷伍茲，但目前尚未拍板定案。

丘昌榮表示，「恩力還會在二軍投1場、5局，就看他那場投怎樣。」

伍茲若在爭奪戰中淘汰出局，會繼續留在二軍出賽，丘昌榮對他也仍有期待，「就算他沒在名單裡，希望他可以盡快調整好，找回經典賽看到的能力，他那顆大曲如果可以找回手感，應該是可以有好表現。」