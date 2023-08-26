中職／龍6新秀僅張景淯放一軍 葉總心中有安排

今年選秀6人全數簽下，第一指名的穀保家商好手劉俊緯獲得簽約金520萬元、激勵獎金80萬元，不過除了旅美歸來的張景淯外，總教練葉君璋不打算急著讓今年新秀上一軍，要開始建立分級概念。

龍隊從2019年重生後，2020年僅在二軍出賽，2021年原班人馬搬上一軍，一直到今年球季都不時需要讓球員提早上一軍支援，葉總坦言，這四年來人手不足下，一、二軍的分級沒辦法很清楚，「接下來希望減少讓選手越級出賽的狀況。」

也因此當問到今年新秀除了張景淯，誰還能上一軍？葉君璋表示：「目前不會，今年投手受傷比較多，尤其是二軍，狀況不是太好，需要修正一下，不希望再發生。」

至於張景淯可以例外的原因也很簡單，葉君璋說：「他在美國已經有過職棒的經驗了，其他人是沒有的，希望讓他們能夠分階段去成長。」