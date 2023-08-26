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中職／徐總日師母開心見大義 徐生明盃移師彰化續辦

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒味全龍隊「Forever85」徐生明總教練紀念日，邀請「師母」謝榮瑤（左）擔任開球嘉賓，前義大犀牛隊吉祥物「大義」擔任開球打者（右）。記者余承翰／攝影
中華職棒味全龍隊「Forever85」徐生明總教練紀念日，邀請「師母」謝榮瑤（左）擔任開球嘉賓，前義大犀牛隊吉祥物「大義」擔任開球打者（右）。記者余承翰／攝影

味全龍隊今天舉辦「Forever85」徐生明總教練紀念日，相較台中洲際球場大雷雨，天母球場今天卻是大晴天，活動能夠順利舉行，「師母」謝榮瑤感謝徐總保佑，也宣布徐生明盃將續辦邁向第11屆。

龍隊一年一度的「徐總日」紀念這位英年早逝的名教頭，全隊都換上85號球衣，賽前由謝榮瑤擔任開球嘉賓，更請來前義大犀牛隊吉祥物「大義」擔任開球打者，結果謝榮瑤不小心暴投打到「犀牛腳」，頻頻致歉，師母說：「很久沒看到它，太高興了。」

大義是中職史上最具人氣吉祥物之一，跟徐總最大連結是，當時兩人在場上的趣味互動，留下了「生明大義」的種種紀念照，今天味全龍球團也特別繪製徐生明與大義勾肩的圖像，並在圖中加入師母。

謝榮瑤看到忍不住眼眶泛淚，「勾起很多回憶，8月24日是他的日子，那天特別南下去看他，也提到徐總日這天不要再下雨。」2021年龍隊首次舉辦徐總日當天，現場下起大雨，打亂不少活動流程。

徐總過世後，徐生明棒球發展協會主辦的徐生明盃少棒賽就由謝榮瑤一肩承擔，去年辦完第10屆原本可能終止，但如今確定還有下一屆，但地點從屏東換到彰化，將在11月25到28日舉行，也依舊會有日韓球隊來台。

謝榮瑤表示：「本來是想說第10屆結束，有做到自己的承諾，加上找贊助很辛苦，但後來很多教練、校長都來訊鼓勵我，甚至有校長說，每年都刻意排出時間，就是要球隊來參加這個有意義的盃賽，有觸動到我。」

更重要的是，遇到不少貴人讓第11屆徐生明盃成型，9月6日將在彰化舉辦記者會，謝榮瑤表示，雖然地點移到彰化，但還是會安排不同活動，不會讓大家失望。

中華職棒味全龍隊「Forever85」徐生明總教練紀念日，「師母」謝榮瑤與吉祥物「大義」重現「生明大義」的經典動作。記者余承翰／攝影
中華職棒味全龍隊「Forever85」徐生明總教練紀念日，「師母」謝榮瑤與吉祥物「大義」重現「生明大義」的經典動作。記者余承翰／攝影
中華職棒味全龍隊「Forever85」徐生明總教練紀念日，對手富邦悍將隊也跟徐總也連結。記者余承翰／攝影
中華職棒味全龍隊「Forever85」徐生明總教練紀念日，對手富邦悍將隊也跟徐總也連結。記者余承翰／攝影

徐生明 味全龍 中職

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