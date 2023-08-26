中職／老婆改叫他「救援王」 林凱威不在意亞運缺陣期成變因

味全龍隊林凱威在下半季加速累積救援成功，目前以18次居首，但他在9月底到10月初將因杭州亞運離隊，成為競爭獎項的變因，但林凱威認為這是其次，希望歸隊時球隊仍在戰績榜上領跑，甚至已經噴完封王香檳都沒關係，「這個（救援王）還好，我比較想拿冠軍。」

原本形成5尊守護神亂鬥的救援王之爭，近期浮現獨走態勢，林凱威在8月6日取得本季第15次救援成功，從那天起一直獨享寶座，龍隊6連勝期間，他進帳3次救援成功，目前以18次領跑，排名第2為中信兄弟隊呂彥青的15次。

登頂救援榜領先時，林凱威是在回家後才知道，「我一到家，我老婆就說『回來囉！救援王』。」讓他很歹勢，連忙要老婆別這樣喊。林凱威說，「剛好比分接近，剛好現在自己是第9局上，就是盡最大努力把可以贏的比賽贏下來。」

林凱威目前雖擁優勢，但必須要考慮的是他是杭州亞運中華隊一員，屆時將離隊2到3周，比其他競爭對手少了幾場出賽，但他並不在意，「球隊贏球比較重要，回來時才有機會爭下半季冠軍，再打季後賽。」被問到萬一回來時，龍隊已經拋完季冠軍彩帶，他笑答：「那更好，沒噴到香檳，就留到總冠軍賽拚。」

亞運棒球項目預計從9月24日進行到10月7日，將是下半季爭冠關鍵期，而龍隊賽程上目前例行賽最後一戰為10月14日。