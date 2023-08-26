中職／徐若熙術後明首戰 禁「超速」

味全龍隊投手徐若熙歷經TJ韌帶置換手術，將在明天重返一軍出賽，總教練葉君璋可以預期他的心情會很複雜，有興奮、有害怕，就連隊友都能理解他的期待，就怕他衝太快；王維中與他有另類的賭注，若投超過153公里，要「罰」他請全隊一人一杯星巴克。

徐若熙復健過程順利，近期已在二軍出賽，一軍復出的最後準備，葉君璋昨天賽前幫他接捕，對他的提醒不在投球上、而是心理上，「可以理解他現在期待、興奮、害怕，應該會有很多想法在頭腦裡面，讓他專注在該專注的地方。」

葉君璋對於投球限制表示不用局限在幾顆，「不可能真的讓他投到很多，會以他現在可以的能力去斟酌。」徐若熙也說不會太在意局數，照著節奏走。

回顧復健過程，他坦言一開始覺得手不是自己的、不協調，每個階段會遇到的問題不一樣，像是剛開始實戰時感覺手有拉扯感，慢慢去適應，目前和新韌帶的相處已經沒什麼問題。

久違的回歸，徐若熙說：「還是有一點緊張和興奮，會怕表現不如預期，但告訴自己只是一場比賽，好或不好都要去面對，不好就繼續檢討、好好加油。」