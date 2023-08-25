日職／王柏融4支0吞3K 本季首度先發時打擊繳白卷
效力火腿隊的旅日台將王柏融，今天遭到壓制，4打數沒有安打、吞下3次三振，這是他本季第一次在先發出賽時打擊上繳白卷，火腿終場以0：5不敵西武隊。
火腿今天展開與西武的3連戰，王柏融擔任先發第6棒、指定打擊，面對西武先發投手平良海馬，王柏融首打席在第2局、一壘有人時上場，3球遭到三振，第2打席的過招，王柏融面對153公里直球揮空，再度吞K，第7局擔任首位打者，打向左外野飛球進手套。
平良先發8局僅被敲3安打、送出8K，帶著5：0領先退場，西武9局上推出洋投克里斯基（Brooks Kriske），兩出局時輪到王柏融，滿球數時面對好球進壘未出棒，成為再見三振苦主。
王柏融本季前5場出賽，先發的4場都有安打，代打的1場1打數沒安打，此役是他首度留下0安打的先發出賽。
西武打線在6局下出現4安打的串聯攻下3分，麥金農（David MacKinnon）的安打先開張分數，渡部健人二壘打進帳2分打點，7局下源田壯亮再於二、三壘有人時敲安，掃回2分，也讓火腿先發投手上澤直以6.2局失5分（責失4分）打卡下班。
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