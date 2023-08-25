快訊

蘇拉颱風明天增強為中颱 最快「這時」發布海警影響台灣

WWE／傳奇摔角手心臟病發享年36歲 巨石強森心碎發文

中職／悍將洋投生存戰近況決勝 丘總舉2020德保拉為例

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
悍將洋將伍茲樣爭奪最後一席洋投位置。 （富邦悍將提供）中央社
悍將洋將伍茲樣爭奪最後一席洋投位置。 （富邦悍將提供）中央社

富邦悍將隊洋投生存戰要淘汰1人，新洋投恩力隨隊待命中，誰將會被淘汰，總教練丘昌榮以近況決勝，「棒球就是這樣，主要還是要看近況，德保拉在2020年時也沒人想到可以投成這樣。」

悍將隊洋投富藍戈、肯特位置穩固，瑞恩、伍茲、恩力要競爭剩下2席。恩力前天在二軍登板面對味全龍隊二軍，先發3局被敲2安打、失1分（無責失），最快球速155公里。

丘昌榮表示，恩力在二軍的出賽回報是還可以，雖有3次保送，但控球上可能受到天氣、第一場出賽影響，但牛棚看起來控球還行，如果一軍洋投狀況都OK，會讓他在二軍再投一場觀察。

丘總坦言，控球還是最大因素，肯特若在場上可以情緒穩定，控球本來就沒有太大問題，伍茲則是依然顯現控球不穩的狀況。

丘昌榮 伍茲 牛棚

延伸閱讀

中職／悍將10分歡迎肯特返一軍 6局好投相隔2個月奪勝

中職／悍將洋投肯特回一軍 22日先發對兄弟

中職／伍茲還沒「領機票」 悍將洋將抉擇要等一個人

中職／伍茲準期末考成績被死當？許基宏滿貫砲止兄弟3連敗

相關新聞

中職／徐若熙回歸嚴禁衝太快 王維中要他超過153請咖啡

味全龍隊投手徐若熙將在27日返一軍出賽，總教練葉君璋可以預期他的心情會很複雜，就連隊友都能理解他的期待，就怕他衝太快，徐...

中職／龍隊「風火輪」少 4號洋投 考核條件健康+一點實力

味全龍隊新洋投拓克士（Tucker Smith）日前抵台，將在距離831大限前所剩不多的時間爭取最後一席。對於第4號洋投...

中職／爬牆美技專門戶 申皓瑋收不回再見轟「已經極限了」

申皓瑋飛簷走壁，前天面對江坤宇第10局的再見轟，差點又留下一記人生美技，他坦言只差一點點，但身體已經延伸到極限，時機也算...

中職／兄弟「精選」5人簽妥 第2指名徐博瑋簽約金360萬

中信兄弟隊今年選秀僅挑5人為6隊最少，除了先前已揭曉的第一指名林暉盛「薪情」外，今天公布另外4人合約，第2指名的捕手徐博...

中職／悍將洋投生存戰近況決勝 丘總舉2020德保拉為例

富邦悍將隊洋投生存戰要淘汰1人，新洋投恩力隨隊待命中，誰將會被淘汰，總教練丘昌榮以近況決勝，「棒球就是這樣，主要還是要看...

U18世界盃／黃天賜集滿U系列三級棒賽 年紀最菜表現卻沉穩

U18世界盃棒球賽台灣隊游擊防區交給此次代表隊「最菜」黃天賜，他集滿U12、U15、U18系列世界盃，不會因為年紀就拘謹...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦