中職／悍將洋投生存戰近況決勝 丘總舉2020德保拉為例
富邦悍將隊洋投生存戰要淘汰1人，新洋投恩力隨隊待命中，誰將會被淘汰，總教練丘昌榮以近況決勝，「棒球就是這樣，主要還是要看近況，德保拉在2020年時也沒人想到可以投成這樣。」
悍將隊洋投富藍戈、肯特位置穩固，瑞恩、伍茲、恩力要競爭剩下2席。恩力前天在二軍登板面對味全龍隊二軍，先發3局被敲2安打、失1分（無責失），最快球速155公里。
丘昌榮表示，恩力在二軍的出賽回報是還可以，雖有3次保送，但控球上可能受到天氣、第一場出賽影響，但牛棚看起來控球還行，如果一軍洋投狀況都OK，會讓他在二軍再投一場觀察。
丘總坦言，控球還是最大因素，肯特若在場上可以情緒穩定，控球本來就沒有太大問題，伍茲則是依然顯現控球不穩的狀況。
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