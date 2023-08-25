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中職／徐若熙回歸嚴禁衝太快 王維中要他超過153請咖啡

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊投手徐若熙。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊投手徐若熙。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊投手徐若熙將在27日返一軍出賽，總教練葉君璋可以預期他的心情會很複雜，就連隊友都能理解他的期待，就怕他衝太快，徐若熙透露：「維中說超過153每個人請一杯星巴克，155請兩杯。」被虧信用卡可以直接交給管理了，更笑曝王維中已經選好180元的飲料。

徐若熙去年7月進行TJ韌帶置換手術，復健過程順利，近期已在二軍出賽，27日將在一軍演出本季初登板。

葉君璋今天賽前還幫徐若熙接捕，對子弟兵的提醒不在投球上，而是心理上，「可以理解他現在期待、興奮、害怕，應該會有很多想法在頭腦裡面，讓他專注在該專注的地方。」

葉君璋對於投球限制表示不用侷限在幾顆，「不可能真的讓他投到很多，會以他現在可以的能力去斟酌。」徐若熙也說不會太在意局數，照著節奏走。

回顧復健過程，他坦言一開始覺得手不是自己的、不協調，每個階段會遇到的問題不一樣，像是剛開始實戰時感覺手有拉扯感，慢慢去適應，目前和新韌帶的相處已經沒什麼問題。

久違的回歸，徐若熙說：「還是會有一點緊張和興奮，會怕表現不如預期，但告訴自己只是一場比賽，好或不好都要去面對，不好就繼續檢討、好好加油。」

徐若熙 葉君璋 王維中

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