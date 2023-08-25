U18熱身賽／中華隊首戰對澳 王彥恩先發盼扳回一城

U18世界盃棒球賽台灣隊明天將與開幕戰對手澳洲先打熱身賽，預計由投手王彥恩先發，王彥恩想學偶像狄亞士霸氣，上屆U18對澳洲投不好，喊話要「扳回一城」。

U18世界盃棒球賽將於31日起在台灣開打，台灣隊明天起安排3場自辦熱身賽，依序與U18世界盃代表隊澳洲、荷蘭和美國隊交手先試水溫；台灣隊預賽與澳洲同在A組，美國與荷蘭則在B組。

王彥恩去年打U18世界盃棒球賽對巴拿馬、澳洲都有登板，對澳洲隊中繼投1局，被敲1支安打，投出1次保送，失掉1分責失分，王彥恩雖是勝投，但他自認表現並不理想；去年打完U18世界盃後也經歷一段低潮期，球速下滑超過5公里，自信心也受到影響。

台灣隊投手教練羅健銘今天受訪表示，王彥恩因為體重增加影響動作，身體有點轉不太動，球速往下掉、自信心多少受到影響，但今年入選培訓隊後，從集訓、藍白賽開始就展現不錯的穩定性，現在最快球速約143公里，也有變得比較瘦，雖還沒有回到顛峰，但已經比之前很好多。

王彥恩表示，前幾天教練團就有告知熱身賽首戰會對澳洲會先發，目前狀況調整不錯，之前與亞運培訓隊打練習賽，面對經驗豐富的業餘成棒學長，投4局無失分更有自信，「學長們選球很好，兩好球之後丟什麼球都很容易被破壞掉。」

連兩年入選U18世界盃代表隊，王彥恩表示，跟各隊好手一起訓練競爭，大家都很認真，也會刺激自己更認真努力，希望快點把高一的實力和好感覺丟回來。

明天熱身賽再度碰上澳洲隊，王彥恩喊話「扳回一城」，想辦法解決對方打者，正式賽也想再對上澳洲；王彥恩偶像是美國職棒紐約大都會隊投手狄亞士（Edwin Diaz），欣賞他投球很有霸氣。