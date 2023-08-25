快訊

日核汙水排海引爆韓、陸搶鹽潮 台灣人囤完蛋換囤鹽？

上了AI車虧錢還捨不得下車？專家提供「兩招停損」保命技巧

U18熱身賽／中華隊首戰對澳 王彥恩先發盼扳回一城

中央社／ 新北25日電
U18世界盃棒球賽台灣隊26日將與開幕戰對手澳洲先打熱身賽，預計由投手王彥恩（圖）先發。對於熱身賽再度碰上澳洲隊，王彥恩喊話要「扳回一城」。 中央社
U18世界盃棒球賽台灣隊26日將與開幕戰對手澳洲先打熱身賽，預計由投手王彥恩（圖）先發。對於熱身賽再度碰上澳洲隊，王彥恩喊話要「扳回一城」。 中央社

U18世界盃棒球賽台灣隊明天將與開幕戰對手澳洲先打熱身賽，預計由投手王彥恩先發，王彥恩想學偶像狄亞士霸氣，上屆U18對澳洲投不好，喊話要「扳回一城」。

U18世界盃棒球賽將於31日起在台灣開打，台灣隊明天起安排3場自辦熱身賽，依序與U18世界盃代表隊澳洲、荷蘭和美國隊交手先試水溫；台灣隊預賽與澳洲同在A組，美國與荷蘭則在B組。

王彥恩去年打U18世界盃棒球賽對巴拿馬、澳洲都有登板，對澳洲隊中繼投1局，被敲1支安打，投出1次保送，失掉1分責失分，王彥恩雖是勝投，但他自認表現並不理想；去年打完U18世界盃後也經歷一段低潮期，球速下滑超過5公里，自信心也受到影響。

台灣隊投手教練羅健銘今天受訪表示，王彥恩因為體重增加影響動作，身體有點轉不太動，球速往下掉、自信心多少受到影響，但今年入選培訓隊後，從集訓、藍白賽開始就展現不錯的穩定性，現在最快球速約143公里，也有變得比較瘦，雖還沒有回到顛峰，但已經比之前很好多。

王彥恩表示，前幾天教練團就有告知熱身賽首戰會對澳洲會先發，目前狀況調整不錯，之前與亞運培訓隊打練習賽，面對經驗豐富的業餘成棒學長，投4局無失分更有自信，「學長們選球很好，兩好球之後丟什麼球都很容易被破壞掉。」

連兩年入選U18世界盃代表隊，王彥恩表示，跟各隊好手一起訓練競爭，大家都很認真，也會刺激自己更認真努力，希望快點把高一的實力和好感覺丟回來。

明天熱身賽再度碰上澳洲隊，王彥恩喊話「扳回一城」，想辦法解決對方打者，正式賽也想再對上澳洲；王彥恩偶像是美國職棒紐約大都會隊投手狄亞士（Edwin Diaz），欣賞他投球很有霸氣。

球速 棒球 大都會

延伸閱讀

U18世界盃／「新小獅」林佳緯二度參賽 責任感重盼帶領學弟

U18世界盃／中華隊第4棒就是隊長王念好 這次更注重選球

U18世界盃／中華隊天母球場實戰 投手群控球漸入佳境

世界盃熱身賽／熱身賽最後一天 蔡總統現身開球

相關新聞

U18熱身賽／中華隊首戰對澳 王彥恩先發盼扳回一城

U18世界盃棒球賽台灣隊明天將與開幕戰對手澳洲先打熱身賽，預計由投手王彥恩先發，王彥恩想學偶像狄亞士霸氣，上屆U18對澳...

中職／豪勁救援失敗遭球迷出征 妻子無奈發文：職棒醜陋一面

統一獅隊昨天在9局下狂攻6分，上演絕地逆轉秀，最終以12:11氣走樂天桃猿隊。桃猿洋投豪勁救援失敗，吞下敗投，沒想到賽後竟有不理性球迷私訊怒罵豪勁妻子，她也在個人IG為丈夫發聲，直言這是「職業棒球醜陋

中職／近5年最大絕地逆轉秀 林益全再見安當猛獅英雄

前面挨了廖健富兩發全壘打加上朱育賢全壘打，統一獅隊9局下面對5分落後，硬是靠連串安打攻下6分，林益全單局2安包含一支再見...

中職／鄭浩均6局好投屠龍 兄弟投手連19局沒掉分

中信兄弟隊今晚有新王牌鄭浩均6局6K無失分演出，加上久違的陳琥中繼2局、鄭凱文1局接力完封，陳文杰三分砲奠定勝局，以7：...

中職／662天的努力…陳琥重返一軍投手丘 王建民笑了

中信兄弟隊今天將陳琥升上一軍，這是他相隔662天再次在一軍亮相，而且立刻獲得登板機會，7局上從牛棚走到投手丘的過程，洲際...

亞洲青少棒賽／中華隊不敵日本 複賽戰績1勝1敗

亞洲青少棒錦標賽今天進行複賽第1天賽程，中華隊強碰日本隊，在6局上被松本悠嗣敲逆轉2打點三壘安打，終場以5比6不敵日本隊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦