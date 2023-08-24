中職／鄭浩均6局好投屠龍 兄弟投手連19局沒掉分

中信兄弟隊今晚有新王牌鄭浩均6局6K無失分演出，加上久違的陳琥中繼2局、鄭凱文1局接力完封，陳文杰三分砲奠定勝局，以7：0擊敗味全龍隊，中止龍隊的6連勝，加上昨天封鎖了富邦悍將隊10局，兄弟投手群已經連續19局沒掉分。

入選亞運中華隊的鄭浩均今天先發登板，吸引亞運南韓隊球場在場邊觀察，鄭浩均雖然在首局被敲2支安打還有1次觸身球，但化解掉滿壘危機後越投越順，接下來一路投到退場都沒再被敲安。

鄭浩均總計6局被敲2安，另有2次四壞、1次觸身保送，6次三振，防禦率下修到2.85，也收下本季第7勝，獨居本土勝投王。

陳琥繼2021年10月31日後再次回到一軍投手丘，現場球迷以掌聲相迎，陳琥也投出2局、六上六上、無失分的表現回應；鄭凱文則是本季首度以後援身分登板，前一場原訂先發被雨打亂排程，這周轉到牛棚待命，也不負期待守住勝利。