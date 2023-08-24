快訊

瓦格納首腦墜機亡 同機空姐生前怨「不明原因」維修延後起飛

雙腳幾乎廢掉！蕭亞軒不等了霸氣喊：匍匐前進回歸歌壇

中職／662天的努力…陳琥重返一軍投手丘 王建民笑了

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊投手陳琥相隔662天重返一軍投手丘。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手陳琥相隔662天重返一軍投手丘。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天將陳琥升上一軍，這是他相隔662天再次在一軍亮相，而且立刻獲得登板機會，7局上從牛棚走到投手丘的過程，洲際棒球場的球迷為他鼓掌，他也以23顆球、六上六下回應掌聲。

陳琥是2016年兄弟選秀首輪指名，當時備受期待，然而最近一次在一軍出賽已經是2021年10月31日，進入中職前4年都以先發為主的他，去年在二軍開始增加中繼比例，今年12場二軍出賽全都是中繼、後援。

兄弟球團在19日將陳琥新註冊，今天賽前升上一軍名單，7局上在球隊7：0領先味全龍隊時，獲得中繼登板機會，陳琥先用2球讓陳品捷敲出右外野高飛球，接下來2球引誘全浩瑋敲出內野滾地，拿莫．伊漾第1球就揮棒敲出內野滾地，連抓3個出局數。

只用5顆球的陳琥在8局上續投，接著又讓曾傳昇敲出游擊滾地球，轉播球速出現147公里，第1棒的李凱威也敲成二壘滾地球，最後再讓代打的張政禹敲出左外野飛球出局。

陳琥重返一軍的第一場表現，以23顆球投完2局，沒有被敲出安打，三振、四壞、失分都是0，回到休息區時，看著他成長的投手教練王建民也露出大大笑容。

兄弟總教練彭政閔日前受訪時表示，陳琥在轉為中繼後，球威、控球一直表現不錯，也是有頭腦的投手，今年有機會安排他在一軍中繼出賽，今天馬上就成真。

中信兄弟隊投手陳琥相隔662天重返一軍投手丘。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手陳琥相隔662天重返一軍投手丘。圖／中信兄弟隊提供

陳琥 牛棚 王建民

延伸閱讀

中職／新竹棒球場檢測報告出爐 味全龍球團回應了

中職／朱育賢超前3分砲獵獅 新人年連8季10轟史上次長

中職／陳琥後援投出水準一軍有機會 彭政閔稱讚有頭腦

中職／陳琥換新角色註冊 恰總透露有機會中繼

相關新聞

中職／新竹棒球場檢測報告出爐 味全龍球團回應了

美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView檢驗新竹棒球場的報告今天出爐，爆出不少缺失，新竹市長高虹安也指出未來將研議...

U18世界盃／中華隊第4棒就是隊長王念好 這次更注重選球

U18世界盃棒球賽台灣代表隊今天在天母球場進行練習賽，台灣隊總教練吳柏宏直言，隊長王念好就是「台灣隊第4棒」，已經與富邦...

中職／鄭浩均6局好投屠龍 兄弟投手連19局沒掉分

中信兄弟隊今晚有新王牌鄭浩均6局6K無失分演出，加上久違的陳琥中繼2局、鄭凱文1局接力完封，陳文杰三分砲奠定勝局，以7：...

中職／662天的努力…陳琥重返一軍投手丘 王建民笑了

中信兄弟隊今天將陳琥升上一軍，這是他相隔662天再次在一軍亮相，而且立刻獲得登板機會，7局上從牛棚走到投手丘的過程，洲際...

亞洲青少棒賽／台灣不敵日本 複賽戰績1勝1敗

亞洲青少棒錦標賽今天進行複賽第1天賽程，台灣隊強碰日本隊，在6局上被松本悠嗣敲逆轉2打點三壘安打，終場以5比6不敵日本隊...

U18世界盃／「新小獅」林佳緯二度參賽 責任感重盼帶領學弟

U18世界盃棒球賽即將於8月31日開打，台灣隊今天在天母棒球場進行練習賽，已經與統一獅隊簽約的林佳緯表示，自己是第2次打...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦