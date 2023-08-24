中職／662天的努力…陳琥重返一軍投手丘 王建民笑了

中信兄弟隊今天將陳琥升上一軍，這是他相隔662天再次在一軍亮相，而且立刻獲得登板機會，7局上從牛棚走到投手丘的過程，洲際棒球場的球迷為他鼓掌，他也以23顆球、六上六下回應掌聲。

陳琥是2016年兄弟選秀首輪指名，當時備受期待，然而最近一次在一軍出賽已經是2021年10月31日，進入中職前4年都以先發為主的他，去年在二軍開始增加中繼比例，今年12場二軍出賽全都是中繼、後援。

兄弟球團在19日將陳琥新註冊，今天賽前升上一軍名單，7局上在球隊7：0領先味全龍隊時，獲得中繼登板機會，陳琥先用2球讓陳品捷敲出右外野高飛球，接下來2球引誘全浩瑋敲出內野滾地，拿莫．伊漾第1球就揮棒敲出內野滾地，連抓3個出局數。

只用5顆球的陳琥在8局上續投，接著又讓曾傳昇敲出游擊滾地球，轉播球速出現147公里，第1棒的李凱威也敲成二壘滾地球，最後再讓代打的張政禹敲出左外野飛球出局。

陳琥重返一軍的第一場表現，以23顆球投完2局，沒有被敲出安打，三振、四壞、失分都是0，回到休息區時，看著他成長的投手教練王建民也露出大大笑容。