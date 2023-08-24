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甲子園／夏季大賽封王 慶應高校重視球員自主引風潮

中央社／ 東京24日綜合外電報導
日本神奈川縣慶應高校（簡稱慶應）昨天奪得本屆夏季甲子園冠軍。截圖自推特
日本神奈川縣慶應高校（簡稱慶應）昨天奪得本屆夏季甲子園冠軍。截圖自推特

日本神奈川縣慶應高校（簡稱慶應）昨天奪得本屆夏季甲子園冠軍，他們「享受棒球」的理念、重視球員自主性如自行決定髮型、自主規劃練習項目等為日本高校棒球颳起新風潮。

第105屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）23日的決賽，慶應以8比2大勝尋求連霸的仙台育英高校（簡稱仙台育英），睽違107年奪下隊史第二座夏季甲子園冠軍。

日媒Sponichi Annex、時事通信社報導，兩隊於今天踏上返家的路，慶應的球員在新幹線新橫濱站下車後，站在月台上朝仙台育英代表隊乘坐的新幹線列車揮手，目送他們離去。

而新橫濱車站剪票口內的電子告示欄，也應景地顯示「恭喜慶應高校奪得甲子園冠軍」。

慶應總教練森林貴彥表示，冠軍戰當天收到將近1000則訊息，為回覆訊息很晚才睡覺。他也很感謝神奈川縣人的支持。

而慶應的隊長大村昊澄接受日本媒體訪問時表示，決賽結束後，因為心情相當激動幾乎沒有睡覺，非常開心隊員創造新歷史，隊員在決賽中看起來相當享受打球的快樂，內心很滿足。

慶應球隊「享受棒球」的隊伍風格，奪得這屆夏季甲子園冠軍後備受矚目。

慶應總教練森林貴彥，本身就是慶應高校及慶應義塾大學的校友，2015年接任慶應高校總教練後，繼承前任總教練上田誠「享受棒球」理念，同時重視球員的自主性。例如不設髮禁，讓球員自行決定髮型、讓球員自主規劃練習項目等，在日本高中棒球界颳起一股新風潮。

森林貴彥表示，希望可以展示高中棒球新的可能和多樣性，「若我們的勝利能帶來新的東西相當高興，認為這場勝利能帶給高中棒球新面貌」。

棒球 甲子園 橫濱

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