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中職／新竹棒球場檢測報告出爐 味全龍球團回應了

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
新竹球場檢測報告出爐，以此為主場的味全龍隊回應了。 聯合報系資料照
新竹球場檢測報告出爐，以此為主場的味全龍隊回應了。 聯合報系資料照

美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView檢驗新竹棒球場的報告今天出爐，爆出不少缺失，新竹市長高虹安也指出未來將研議如何挽救棒球場，至於原本以此為主場之一的味全龍隊則表示，尊重專業，等有明確進度再作安排。

味全龍隊在2020年與新竹市政府確認合作案，等新竹棒球場完工後，將以此作為雙主場之一，並簽下10年合約，外加5年延長合約。

不料2022年7月重建完畢後，龍隊安排的開幕三連戰只打了2場，就出現多名球員受傷，場地問題受到外界質疑，也緊急停賽至今，龍隊未再安排在新竹球場出賽，雙方合約也進入「暫緩」狀態。

今天大聯盟針對場地的檢驗報告出爐後，如何修繕成為重點，高虹安指出，會以球員安全為主，將報告提供給議會棒球場監督小組、棒球場體檢會、棒協等，一起討論如何來挽救棒球場。

味全龍領隊丁仲緯指出，目前新竹球場的事務交由龍來球場公司處理，味全龍球團專注在中職賽事上，新竹球場的進度就尊重專業判斷，由龍來球場公司與新竹市政府進行協調、處理。

至於外界關心龍隊何時才能重返新竹棒球場？丁仲緯表示，關於賽程安排，球團這邊也要等到有明確進度後，才好進行安排。

新竹棒球場 味全龍 大聯盟

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