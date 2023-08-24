中職／統一獅7新秀全簽 林佳緯合約總值最高640萬

「阿甘」蔡仲南2002年立下的600萬元簽約金門檻，至今22年仍無人能破，然而以今年季中選秀榜眼王念好555萬、探花林佳緯540萬看來，選秀前6順位扣掉2位旅外球員，簽約金有機會全在500萬以上，顯見簽約金均價持續看漲。

統一獅隊昨天公布7名新秀簽約金，繼富邦悍將隊之後，成為中職今年第2支全數完成簽約的隊伍，首輪指名的林佳緯簽約金540萬、激勵獎金100萬，總值640萬，單看簽約金是隊史野手第3高，僅次於蘇智傑560萬、林子豪550萬。

今年選秀首輪球員中，狀元林子偉、第6順位中信兄弟林暉盛皆完成簽約，不過兩人都是旅外歸國，沒有簽約金，第2順位的悍將王念好簽約金555萬、激勵獎金175萬，總值730萬寫下野手新高。

首輪的味全龍隊劉俊緯、樂天桃猿隊邱鑫尚未公布，但也有機會進入500萬級，台鋼雄鷹隊把林子偉交易到猿隊，第7順位指名的王柏傑簽約金有望在9月公布。

蔡仲南21年前寫下600萬元簽約金紀錄純屬異類，當時狀元簽約金多在200萬到300萬，後來逐步拉抬，2007年林益全500萬簽約金又是罕見數字，一直到2014年獅隊陳韻文505萬才又見500萬等級。

2015年起首輪球員簽約金500萬元漸成常態，2019年龍隊更以史上第2高的590萬簽下劉基鴻，去年選秀首輪7人扣除2位旅外，有5人都是500萬元級簽約金，就看今年能否複製甚至超越這個人數。