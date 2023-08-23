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中職／艾里歐9局0失分勝投不是他 江坤宇延長賽再見轟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊先發投手艾里歐。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手艾里歐。圖／中信兄弟隊提供

洲際球場今晚上演一場投手戰，中信兄弟先發投手艾里歐燃燒126球、投9局無失分，然而富邦悍將投手群也聯手壓制，兩隊以0：0打進延長賽，直到10局下才靠江坤宇的再見轟以1：0勝出，艾里歐無緣完投勝確實悲情，但並不孤單。

艾里歐今天面對前一場狂敲10分的悍將打線，投完9局雖被敲出6支安打，但就是沒掉分，另有8次三振、1次四壞保送，126球裡有89顆好球，用球數、局數都創下來台新高，但依舊沒能取得勝投資格。

艾里歐雖然投滿9局，但因進入延長賽不算完投，這是中職史上第85次出現投手先發超過9局但沒能完投的比賽，只不過前1次要追溯到2014年4月5日的中信兄弟隊陳鴻文，當時他面對義大犀牛隊先發9局失1分非責失，但打進延長賽。

悍將先發投手陳仕朋表現也不遜色，以99球投了7局，被敲6支安打同樣無失分，另有3次三振、1次四壞保送；接手的富藍戈以22球投了2局，同樣力保不失。

王勝偉兩次守備也是悍將沒掉分的關鍵，第一次先讓江坤宇體驗他在游擊區給對手的絕望感，4局下2出局、二三壘有人，江坤宇敲出的游擊方向滾地眼見要穿出防區，王勝偉在靠近草皮區攔截傳往一壘封殺，守住可能的失分。

王勝偉第二次守備貢獻是靠經驗，5局下在岳政華敲安後又攔下轉傳球，夾殺想趁機跑二壘的岳政華，最後反抓到想闖本壘的張仁瑋。

10局下江坤宇終於用棒子建功，作為首名打者面對悍將終結者曾峻岳，一棒將球轟出全壘打牆，將比賽終結，這是江坤宇本季第3轟，生涯第1發再見全壘打，也是第一次對曾峻岳開轟。

富邦悍將隊先發投手陳仕朋。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手陳仕朋。圖／富邦悍將隊提供

江坤宇 王勝偉 曾峻岳 中信兄弟 富邦悍將

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