日職／起爆劑大王！王柏融連4場先發敲安 帶動6分大局

日職火腿隊主場響起猿風加油「我是老大」應援曲，台灣好手王柏融應聲敲出適時安打，第一個打席就扮演「起爆劑」，幫助火腿隊先馳得點，也帶動單局6分攻勢，讓比數從0：3落後變超前，王柏融更是連續4場先發都在首打席敲安。

火腿昨天主場對樂天首戰，王柏融全場坐板凳，今天王柏融重新獲得先發機會，擔任8棒指定打擊，2局下上場打擊時面對的是球隊3分落後，但是2出局、一二壘有人的好機會。

王柏融將樂天先發投手松井友飛一顆138公里的紅中卡特球，敲成強勁滾地球，樂天一壘手阿部壽樹擋不下來，形成穿越安打，為火腿隊打回第1分。

不僅如此，下一棒的古川裕大也接著敲出安打，進帳第2分，王柏融趁機進占三壘，再靠著奈良間大己的安打跑回追平分，後續又靠保送擠成滿壘，樂天換上宮森智志接替投球，但又被郡司裕也敲出安打，一棒打回2分超前，清宮幸太郎敲出的滾地球又造成失誤，追加1分，直到萬波中正敲出滾地球才成為第三個出局數。

王柏融先前在15日升上一軍後，16日、17日先發出賽首打席都敲安，分別是2分打點三壘打、陽春砲，19日則是代打吞K，20日再次回到先發首打席敲出一壘打，加上今天，連續4場先發都在首打席敲安。