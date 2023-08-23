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甲子園／慶應等107年再奪冠史上最久 清原和博兒子開心封王

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
慶應高校擊敗仙台育英，暌違107年再度封王，全隊衝上投手丘上慶祝！ 截圖自影片
慶應高校擊敗仙台育英，暌違107年再度封王，全隊衝上投手丘上慶祝！ 截圖自影片

神奈川縣慶應高中今天在第105屆全日本高中棒球大賽、俗稱夏季甲子園冠軍戰，以8：2擊敗仙台育英，繼1916年第二屆大賽之後，暌違107年再度封王，仙台育英挑戰2連霸失利。

慶應開路先鋒丸田湊斗首局首打席全壘打，開賽第5球轟出右外野陽春砲，幫助球隊一路領先到終場；仙台育英先發投手湯田統真4局，被揮出7支安打、出現4次保送，失3分吞敗。

慶應打完前4局3：2領先，5局上面對仙台育英第2任投手高橋煌稀，一口氣打了9人次，攻下5分奠定江山，終場以6分之差獲勝，締造史上時間相隔最久再奪冠紀錄；慶應先發鈴木佳門投4局失兩分，小宅雅己接手後5局未失分，聯手為球隊拚出等了一個多世紀的冠軍。

丸田湊斗成為慶應奪冠大功臣，全場6打數2安打，除了首局致勝陽春砲，2局上安打也攻下全隊第3分，下周將來台灣參加U18世界盃棒球賽。

日職退役名將清原和博的二兒子、清原勝兒是慶應內野手，前天四強戰沒有上場，今天冠軍戰未先發、9局上代打獲保送，賽後和隊友開心享受封王滋味；慶應在今年春季甲子園冠軍戰打到延長10局，以1：2不敵仙台育英，今天終報一箭之仇。

仙台育英在八強賽擊敗大谷翔平的母校花卷東，四強賽力退鹿兒島代表神村學園，今天敗在慶應手中，未能成為史上第7支夏季甲子園連霸球隊，髙橋煌稀、尾形樹人、山田脩也、橋本航河也入選本屆U18日本隊國手，這項大賽31日將在天母球場開打，中華隊開幕戰對決澳洲。

甲子園 棒球

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