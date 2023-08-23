甲子園／仙台育英衛冕失敗 慶應高校睽違107年再奪冠軍

第105屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天舉行冠軍戰，神奈川縣慶應高校打線火力全開，以8比2大勝去年冠軍隊仙台育英高校，睽違107年奪隊史第二座夏季甲子園冠軍。

位於兵庫縣西宮市的甲子園球場今天豔陽高照，滿場球迷見證歷史性一刻。日媒Sponichi Annex報導，根據大會統計，今天共有4萬2100人進場，是本屆大會進場觀戰人數最多的一場賽事。

仙台育英高校（簡稱仙台育英）先發投手湯田統真首局就遭遇亂流，先是慶應高校（簡稱慶應）首名打者丸田湊斗敲出一支陽春砲，先馳得點取得1分領先，接著又因為暴投及四壞保送形成一、二壘有跑者，慶應打者再敲安形成2比0。總計這個半局就有7名打者上場。

慶應2局上又靠丸田湊斗的適時安打再添1分，取得3比0領先。

仙台育英2局下迎來得分機會，無人出局跑者分占二、三壘，7棒打者住石孝雄敲出一支滾地球，三壘上跑者順勢回壘攻得1分，以1比3落後慶應。

仙台育英化解3局上滿壘危機後，3局下再度迎來得分機會，無人出局跑者分占二、三壘，靠著慶應投手暴投再下一城，以2比3落後1分。

不過，慶應5局上靠7棒打者福井直睦一支左外野方向適時二壘安打再得1分，取得4比2領先，接著在兩人出局跑者分占一、二壘時換上代打安達英輝，敲出一支左外野適時二壘安打，助慶應以5比2領先。

慶應在5局上共有9名打者上場攻下5分，取得8比2大幅領先；雙方從6局開始就未再得分。慶應全場共敲13支安打得8分，仙台育英雖然也敲7支安打，但因為未能串聯僅得2分，終場慶應就以8比2奪得本屆夏季甲子園冠軍。