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中職／7新獅全簽下！林佳緯540萬簽約金 隊史野手第三高

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅第一指名的外野手林佳緯獲得簽約金540萬，排名隊史第三高。 聯合報系資料照
統一獅第一指名的外野手林佳緯獲得簽約金540萬，排名隊史第三高。 聯合報系資料照

統一獅隊今天宣布，季中選進的7名選手全數完成簽約，其中第一指名的外野手林佳緯獲得簽約金540萬，激勵獎金100萬的肯定，單論簽約金僅次於蘇志傑的560萬與林子豪的550萬，排名隊史野手第三高。

獅隊在2023年中華職棒季中選秀，選中林佳緯、林泓弦、辛俊昇、余羿賢、周彥農、張皓崴、鄭澔共七位選手，目前已經全數完成簽約加盟。

其中第一輪林佳緯簽約金540萬，激勵獎金100萬，一軍月薪7萬，第二輪林泓弦簽約金400萬，激勵獎金80萬，一軍月薪7萬，第三輪辛俊昇簽約金300萬，激勵獎金80萬，一軍月薪7萬。

第四輪余羿賢簽約金240萬，激勵獎金60萬，一軍月薪7萬，第五輪周彥農簽約金200萬，激勵獎金50萬，一軍月薪7萬，第六輪張皓崴簽約金110萬，激勵獎金40萬，一軍月薪7萬，第七輪鄭澔簽約金80萬，激勵獎金45萬，一軍月薪7萬。

獅隊總經理蘇泰安表示：「很歡迎今年季選秀選手們都已經順利完成簽約，將踏入棒球生涯的另一個階段，投入職棒除了技術、心裡、角色都是全新的學習，也歡迎加入這個大家庭，希望選手們能展現企圖心、學習心，勇敢挑戰自我，爭取一軍出賽機會。」

另外統一獅洋投蘭道爾昨日抵台進行體檢作業，今日將正式向球隊報到，蘭道爾擁有8年大聯盟資歷，今年初代表巴拿馬來台參加經典賽，今年球季在獨立聯盟先發10場，戰績5勝2敗，防禦率3.88，預計下周安排在二軍進行出賽調整。

林佳緯 統一獅 選秀

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