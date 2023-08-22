日職／宋家豪回一軍首場後援登板 1局無失分無關勝敗

旅日樂天金鷲隊台灣投手宋家豪19日回到一軍，今天對火腿隊後援登板，投1局無失分、無關勝敗，樂天隊終場以2比6吞敗。火腿王柏融則是全場坐板凳。

日本職棒樂天金鷲隊台灣投手宋家豪前一場一軍出賽是7月29日，對埼玉西武獅隊後援投1局，被敲2支安打、投出2次三振無失分，30日被下放二軍，8月19日重回一軍。

樂天金鷲隊一軍今天與北海道日本火腿鬥士隊交手，火腿隊1局下靠著單局4支安打，包括郡司裕也的2分砲，1局打完取得4比0領先。

樂天隊3局上靠著接連安打、高飛犧牲打追回1分，5局上再拿1分，火腿隊6局下郡司裕也敲出個人單場第2轟，陽春砲幫助球隊再添分數，7局下靠著奈良間大己二壘打、滾地球、暴投再跑回1分。

比賽7局打完樂天隊2比6落後，8局下樂天隊換上宋家豪登板後援，被首名打者敲出安打，接著讓打者打出雙殺打，再讓打者敲出游擊方向滾地球出局。

宋家豪今天總計用9球投1局，被敲出1支安打無失分，最快球速147公里，球隊終場以2比6吞敗，宋家豪無關勝敗，賽後防禦率3.26。