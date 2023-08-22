快訊

驚悚瞬間曝光！新店BMW駕駛逆向撞4機車 疑癲癇發作釀1騎士命危

初次與男友出遊過夜…女為「這原因」整晚無法睡 醫師解答了

日職／宋家豪回一軍首場後援登板 1局無失分無關勝敗

中央社／ 台北22日電
宋家豪(右)。 擷圖自推特
宋家豪(右)。 擷圖自推特

旅日樂天金鷲隊台灣投手宋家豪19日回到一軍，今天對火腿隊後援登板，投1局無失分、無關勝敗，樂天隊終場以2比6吞敗。火腿王柏融則是全場坐板凳。

日本職棒樂天金鷲隊台灣投手宋家豪前一場一軍出賽是7月29日，對埼玉西武獅隊後援投1局，被敲2支安打、投出2次三振無失分，30日被下放二軍，8月19日重回一軍。

樂天金鷲隊一軍今天與北海道日本火腿鬥士隊交手，火腿隊1局下靠著單局4支安打，包括郡司裕也的2分砲，1局打完取得4比0領先。

樂天隊3局上靠著接連安打、高飛犧牲打追回1分，5局上再拿1分，火腿隊6局下郡司裕也敲出個人單場第2轟，陽春砲幫助球隊再添分數，7局下靠著奈良間大己二壘打、滾地球、暴投再跑回1分。

比賽7局打完樂天隊2比6落後，8局下樂天隊換上宋家豪登板後援，被首名打者敲出安打，接著讓打者打出雙殺打，再讓打者敲出游擊方向滾地球出局。

宋家豪今天總計用9球投1局，被敲出1支安打無失分，最快球速147公里，球隊終場以2比6吞敗，宋家豪無關勝敗，賽後防禦率3.26。

樂天金鷲 日本火腿鬥士 宋家豪

延伸閱讀

日職／吳念庭被西武下放二軍 宋家豪後援演3上3下

日職／宋家豪二軍後援登板吞敗 吳念庭單場2K

日職／來看二軍台將 王柏融選保送、宋家豪被敲2安無失分

日職／宋家豪後援用雙殺打化解危機 樂天擊退西武

相關新聞

中職／喜訊！「天哥」郭天信七夕宣布結婚 成隊友冉承霖姐夫

今天是一年一度的七夕情人節，味全龍隊外野手「天哥」郭天信也宣布和愛情長跑9年的女友結婚，獲得網友滿滿祝福。 郭天信今天稍早在個人IG限時動態貼出與女友合照，大方宣布兩人結婚消息，並秀出身分證。值

日職／想讓王柏融華麗告別卻打出成績 日媒曝火腿的天人交戰

效力日職火腿隊的台將王柏融，明年球季動向備受矚目，日本媒體「東京體育報（東京スポーツ）」引述隊內人士的看法，認為王柏融升...

日職／日推出王柏融球員卡恐成絕響 傳火腿仍關注接替台將

今天有日媒報導指出，日本火腿隊留下王柏融其實與商業考量有關。王柏融上一軍後打出好成績，日本球員卡網站也發布王柏融球員卡，如果他明年離開火腿，將成為絕響。 王柏融17日敲出個人本季日職一軍首轟，日

日職／宋家豪回一軍首場後援登板 1局無失分無關勝敗

旅日樂天金鷲隊台灣投手宋家豪19日回到一軍，今天對火腿隊後援登板，投1局無失分、無關勝敗，樂天隊終場以2比6吞敗

中職／徐若熙二軍出賽飆152公里 有望周末升一軍先發

中華職業棒球大聯盟味全龍隊投手徐若熙今天二軍出賽，先發投1.2局失1分吞敗，最快球速152公里；龍隊總教練葉君璋曾說，如...

亞洲青少棒賽／中華預賽2連勝 與韓國爭分組第一

亞洲青少棒賽台灣隊今天與斯里蘭卡隊交手，台灣隊先發投手勞恩．曼格格3局無失分，團隊敲出16支安打，終場以18比0、4局拿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦