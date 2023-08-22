日職／想讓王柏融華麗告別卻打出成績 日媒曝火腿的天人交戰

效力日職火腿隊的台將王柏融，明年球季動向備受矚目，日本媒體「東京體育報（東京スポーツ）」引述隊內人士的看法，認為王柏融升上一軍後打出成績，讓球團的立場也陷入天人交戰。

王柏融本季以育成洋將合約續留火腿，但在二軍成績其實並不出色，出賽55場，170打數敲出38支安打，包括7支全壘打，繳出打擊率2成24、上壘率3成43、長打率3成76，仍趕在期限前轉為支配下，並進一步升上一軍。

報導中指出，火腿這些不合成績邏輯的異動，其實都與商業考量有關。一位隊內人士提到，王柏融在台灣球迷眼中是英雄，不希望火腿球團及日本棒球在台灣球迷心中的印象變差，想讓他華麗告別，因此才會決定轉支配下並升上一軍。

王柏融目前打出的成績，讓火腿接下來決策變得困難，「如果他繼續有好成績，就會變得無法輕易開除他，高層對於他的去留想必會有很多苦惱。」

文章中也提到，火腿有意耕耘台灣旅客市場，新球場艾斯康球場啟用以來，有為數不少的台灣球迷到訪，這也是火腿希望能有一名台灣選手在陣中的原因，但前提是這名球員必須要能在一軍做出貢獻，火腿仍會持續觀望王柏融所能提供的戰力，是否會在明年球季續留他難以預料。