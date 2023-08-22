威廉波特／這不是觸身球…日本小將誠實告知打到球棒獲大讚

桃園市龜山國小出戰在美國賓州威廉波特舉辦的LLB世界少棒錦標賽，今天「寶寶大谷」范宸竣再度與隊友邱則瑋聯手，完成一場無安打比賽，面對日本隊打完4局提前以10：0獲勝，日本小將雖落敗，但展現運動精神的一幕獲得大讚。

首局上一出局、三壘有人，輪到日本隊第3棒、先發投手Akito Masuda，范宸竣投出的球被主審判決為觸身球，而Akito Masuda先轉身向教練團示意是打在球棒上，隨後向主審表達此事，主審先是比比他的護具、仍要他直接上一壘，但隨後透過重播檢視確認是打在球棒上，繼續這個打席，范宸竣K掉Akito Masuda。

「投球忍者」弗萊曼（Rob Friedman）推特分享這段畫面，大讚：「最誠實的少棒球員」，影片獲得許多球迷按讚。

Akito Masuda. Honest Little League Kid. ✔️



Telling the ump it hit his bat. pic.twitter.com/WC7zEEkuGj — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2023年8月21日

轉播中還有一幕也讓觀眾直呼可愛，這項賽事會在選手的檔案中打上他們最喜歡的球員，大谷翔平的答案無意外占了多數，而日本此役第4任投手Motoi Oda對大谷的崇拜不僅於此，他的選手檔案中寫著：「最喜歡的超級英雄：大谷翔平」。