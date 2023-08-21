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中職／福永春吾韌帶撕裂 雄鷹隊史首位洋將改當洋教

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
福永春吾卸下選手身分，改擔任台鋼雄鷹隊助理投手教練。圖／台鋼雄鷹隊提供
福永春吾卸下選手身分，改擔任台鋼雄鷹隊助理投手教練。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊史首位洋將、日籍投手福永春吾，因手肘韌帶撕裂，確定卸下選手身分，球團表示，他將轉任投手助理教練，未來也將借重他過去的經驗，協助陣中的年輕投手們。

福永春吾2016年在日職選秀獲得阪神虎隊第6指名，4季下來僅在一軍出賽7場，生涯幾乎常駐二軍，近年在獨立聯盟打拚，今年來到台灣，先效力台中市成棒隊，6月7日加入雄鷹，很快就融入球隊，也十分積極的學習中文，和不少隊友都能用中文聊上幾句。

福永6月25日初登板開始共有3場先發出賽，16.1局的投球被擊出18支安打，12次奪三振，防禦率2.20。7月18日先發只投了4.1局退場休息，後續因手肘傷勢暫時休養未再出賽，隨後診斷為韌帶撕裂。

經球團評估，福永投手態度認真，且有往指導工作發展之意願，今天確認將其轉任投手助理教練，協助雄鷹年輕投手成長。

台鋼雄鷹 阪神虎 選秀

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