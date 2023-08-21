清原和博之子也進夏季甲子園決戰舞台 慶應vs仙台育英

代表神奈川縣的慶應高中今（21日）在第105屆全日本高中棒球大賽、俗稱夏季甲子園四強戰，以2：0擊敗土浦日大附中，打進時隔103年的決賽，將與去年冠軍仙台育英對決。前職棒名將清原和博的二兒子、清原勝兒是慶應的內野手，不過四強戰沒有上場。

慶應高二生小宅雅己在2局打出第1分，做為投手也是7安打、5K完封勝。高二的清原勝兒在場邊為隊友加油，他說，能站與父親站在同樣的決賽舞台，非常感謝。清原和博以前是PL學園的主砲在甲子園擊出過13支全壘打，拿過兩次全國冠軍。

慶應這次在甲子園打出久違的佳績，若能奪冠，將是1916年、第二屆大賽以來，時隔107年的優勝。代表宮城縣的仙台育英在八強擊退大谷翔平的母校花卷東，四強以6：2力退鹿兒島的代表神村學園，連續2年打進決賽。瞄準2005年以來、繼駒大苫小牧之後的夏季甲子園連霸。

神村學園在四強戰先馳得點，但仙台育英很快追平，3局下二年級的鈴木拓斗更擊出2分砲等再得4分，仙台育英一路領先到終場，拿到決賽門票，有機會成為夏季甲子園史上第七所連霸的高中。決賽在23日舉行。慶應在今年春季賽在延長第10局敗給仙台育英，清原說，這真的是命運安排。