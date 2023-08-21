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中職／徐若熙回歸戰就是827？進場發送限量三振K板

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊8月27日再次攜手職籃新竹攻城獅，舉辦「Dragoneers」龍獅棒籃主題日。圖／味全龍隊提供
味全龍隊8月27日再次攜手職籃新竹攻城獅，舉辦「Dragoneers」龍獅棒籃主題日。圖／味全龍隊提供

味全龍隊雄踞下半季、全年度第一，25日起在天母主場展開三連戰，將有連續三場主題饗宴，包含本季第二場搖頭公仔之夜、「Forever85」徐生明總教練紀念日，以及與職籃新竹攻城獅隊跨界聯手舉辦「Dragoneers」龍獅棒籃主題日，徐若熙的回歸戰也即將上演。

本季龍隊以中職首款「雙人組搖頭公仔」為主題，上周五的搖頭公仔之夜率先亮相龍隊重砲「吉力吉撈．鞏冠」搖頭公仔，公仔銷量包括預售套票以及當日現場販售總計熱銷近千隻；25日主題日預計推出吉拿棒雙人組搖頭公仔第二款、拿莫．伊漾搖頭公仔，當日賽後拿莫．伊漾將出席公仔簽名會近距離和粉絲互動，凡預購公仔套票的球迷朋友均有機會獲得簽名會參加資格。

26日是龍隊每年一度的「Forever85」徐生明總教練紀念日，當天龍隊全體球員將換上「85號」紀念球衣出場，也將使用特殊用球，並開放會員優先預購相同款式紀念球；另紀念日當天還將盛邀到一位曾與徐生明總教練有過同隊情誼的「特別來賓」，當日入場還能獲得限量紀念禮「Forever85球衣鑰匙圈」。

繼PLG新竹攻城獅於今年5月1日推出「五龍五獅」主題日，龍隊與新竹攻城獅將於27日再次攜手舉辦「Dragoneers」龍獅棒籃主題日，活動當天將有新竹攻城獅人氣球星見面會、Muse Girls 慕獅女孩擊掌會，以及Dragons×攻城獅聯名球衣、球帽、籃球褲等系列聯名商品開賣。

此外，徐若熙預計本周重返一軍登板，目前生涯累積98K，即將達成生涯100K，因此球團特別於27日當天準備「徐若熙三振K板」限量免費發贈給進場球迷。球團表示，歡迎所有支持若熙的球迷朋友們，一起期待若熙復出後能有好表現、全場高舉KKK為他加油。

攻城獅 徐若熙 徐生明

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