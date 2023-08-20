中職／岳家二哥、三弟正式對決 賽後免不了互噹

岳家二哥、三弟正式對決，由富邦悍將隊岳少華三振掉中信兄弟隊岳政華作收，賽後兩人不忘鬥嘴展現好情誼，而作為投手的岳少華目前對大哥岳東華、三弟岳政華累計7打席僅被敲出1安，他說：「沒注意耶。」

昨天中信兄弟隊與富邦悍將隊之戰，岳少華8局提前登板解圍，9局上續投結果自己製造1出局滿壘危機，先三振掉高宇杰，接著面對岳政華投到滿球數，才將弟弟三振出局，避免掉分。

賽後岳政華一上球隊巴士就打電話給二哥說：「看到滿壘不好意思打啦。」岳少華則回說：「打不到就打不到啦。」岳少華強調，兩人平常對話很少在認真，「都是在互噹啦。」

由於當下專注在解決滿壘危機，岳少華坦言對於首次對決弟弟沒太多想法，前一次對決則是故意四壞保送，而對哥哥岳東華則是5打席1安打，另有3次三振，幾乎都是岳少華占上風，他說：「沒有特別注意這點。」

今年岳少華防禦率3.54、被上壘率1.68雖然都比去年不佳，但28局投出32次三振，三振率反而更優，岳少華表示，自己沒有刻意追求三振，「只希望讓對手打不好，還比較希望製造雙殺，這樣可以節省用球數。」