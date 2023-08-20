中職／林智勝重新扛下先發角色 讚林子偉能力依舊在

中職味全龍隊因為吉力吉撈．鞏冠拉傷缺陣，資深球員林智勝重返先發，他表示，會把現階段被賦予的任務做好。今天林智勝在賽前與林子偉相見歡，林智勝稱讚他的能力依舊存在。

吉力吉撈．鞏冠因為拉傷昨天被下放二軍，剛好在他打擊手感正好時受傷缺陣，對此龍隊總教練葉君璋今天表示，會讓本季以代打為主的林智勝回到先發，「有時候就是會遇到這種情況，但智勝回到先發OK啦，會看他身體狀況維持得怎麼樣。」

41歲的林智勝本季角色以代打為主，如今要補上吉力吉撈．鞏冠受傷後的缺口，今天對上樂天桃猿隊的賽事，先發打第2棒、擔任指定打擊。林智勝表示，「被賦予怎麼樣的任務，就會把現階段的任務做好，也沒有特別想什麼，希望可以補到火力，不要變斷層。」

談到代打與先發的差別，林智勝說：「都是在旁邊觀察投手，先發跟代打一樣，都要在旁邊觀察對方配球習性，但是代打時沒有打出來（安打）就是沒有打出來，本來就是一翻兩瞪眼。」

今天賽前林智勝與吉力吉撈．鞏冠、樂天桃猿隊林子偉在場邊聊天敘舊，談到林子偉回到中職，林智勝表示，「之前就有跟他聯絡，歡迎他回來，希望他可以帶來更多不一樣的期待，他的能力依舊存在，而且變得更成熟了。」

吉力吉撈．鞏冠也表示，今天終於在球場跟林子偉相見歡，「雖然我們還滿常見到的，經典賽也有一起打，但現在同一個聯盟，我們在美國也沒有同個聯盟過，所以還滿開心的，有點不真實的感覺。」