快訊

王國材認了做得不好鞠躬致歉 還路於民遊行致詞遭斥「下台」

雨區再擴大！15縣市豪大雨特報 新北多區、淡水老街「淹一個輪胎高」

中職／回憶返台首季投得不差 郭泓志笑說現在打擊還行

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
郭泓志到桃園球場出席活動，笑說「來應徵工作」。記者藍宗標／攝影
郭泓志到桃園球場出席活動，笑說「來應徵工作」。記者藍宗標／攝影

林子偉返台展開中職生涯，過去一樣從大聯盟回到台灣打球的強投郭泓志，回想自己2014年從統一獅隊起步，他說：「返台第一年真的很好，當時成績就算在美國也是可以。」

郭泓志在獅隊第一個球季出賽50場，合計48.2局飆出67次三振，戰績6敗4中繼27救援、防禦率2.59 ，成為中職生涯4年代表作。

他表示，棒球不分國家、區域，不管美職、日職還是中職，都不可能投得太輕鬆，記得當初剛回台灣、結束流浪的感覺，在故鄉投球真的很親切。

林子偉剛剛展開中職生涯，郭泓志是過來人，他說：「林子偉壓力一定大，不但是指標球員，簽約條件也不錯，要把這種壓力變成動力。」

郭泓志今天在桃園球場進行電影宣傳活動，和林子偉、林泓育聊得很開心，很搞笑說：「現在還有啦啦隊可以玩遊戲，如果自己還行就多簽兩年，保持熱情繼續奮鬥。」

賽前被媒體問到為何現身，郭泓志幽默回答：「來應徵工作，都沒人要簽，游擊區被林子偉搶了，不然樂天桃猿隊可以找我，打擊還可以啦。」

郭泓志開設健身房、打造訓練中心，中職不少球員都前往訓練，林泓育強調「真的很硬」，之前去第一天就被操到吐了。

郭泓志（右）現身桃園球場，和林泓育聊得很開心。記者藍宗標／攝影
郭泓志（右）現身桃園球場，和林泓育聊得很開心。記者藍宗標／攝影

郭泓志 林子偉 中職

延伸閱讀

中職／曾豪駒交付林子偉3棒重任 首扛中心棒次串聯打線

中職／林子偉改打先發第3棒 曾總談失誤尊重紀錄組

中職／郭泓志開心看到林子偉 旅美大前輩過來人經驗談

中職／林子偉首秀敲2安外帶1失誤 曾總：適應後會越來越好

相關新聞

日職／王柏融連3場先發首打席敲安 火腿延長賽0：1吞敗

日職火腿隊台灣好手王柏融延續好手感，今天對戰歐力士隊4打數1安打，連3場一軍出賽都在首打席敲安，只不過火腿隊以0：0打進...

中職／曾豪駒交付林子偉3棒重任 首扛中心棒次串聯打線

樂天桃猿隊內野手林子偉昨天初亮相，對統一獅隊4打數2安打、出現一次失誤，猿隊今天繼續在桃園球場對決味全龍隊，他的棒次從先...

中職／郭泓志開心看到林子偉 旅美大前輩過來人經驗談

中職退役投手郭泓志今天現身桃園球場，樂天桃猿隊內野手林子偉看到這位旅美大前輩，立刻上前打招呼，兩人有說有笑；郭泓志提供過...

中職／回憶返台首季投得不差 郭泓志笑說現在打擊還行

林子偉返台展開中職生涯，過去一樣從大聯盟回到台灣打球的強投郭泓志，回想自己2014年從統一獅隊起步，他說：「返台第一年真...

LLB次青少棒／桃園新明闖世界賽冠軍戰 力拚台灣第9冠

LLB世界次青少棒賽桃園新明今天國際組冠軍戰與拉丁美洲代表庫拉索交手，劉任右、饒又語聯手壓制，陳品彥敲滿貫砲，以8比3拿...

日職／王柏融隔2場重返先發 面對歐力士「恐左」右投

日職火腿隊台灣好手王柏融相隔兩場再度重返先發，同樣擔任第8棒指定打擊，在火腿這次作客歐力士隊系列賽第三戰終於擔任先發，左...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦