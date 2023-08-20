中職／回憶返台首季投得不差 郭泓志笑說現在打擊還行

林子偉返台展開中職生涯，過去一樣從大聯盟回到台灣打球的強投郭泓志，回想自己2014年從統一獅隊起步，他說：「返台第一年真的很好，當時成績就算在美國也是可以。」

郭泓志在獅隊第一個球季出賽50場，合計48.2局飆出67次三振，戰績6敗4中繼27救援、防禦率2.59 ，成為中職生涯4年代表作。

他表示，棒球不分國家、區域，不管美職、日職還是中職，都不可能投得太輕鬆，記得當初剛回台灣、結束流浪的感覺，在故鄉投球真的很親切。

林子偉剛剛展開中職生涯，郭泓志是過來人，他說：「林子偉壓力一定大，不但是指標球員，簽約條件也不錯，要把這種壓力變成動力。」

郭泓志今天在桃園球場進行電影宣傳活動，和林子偉、林泓育聊得很開心，很搞笑說：「現在還有啦啦隊可以玩遊戲，如果自己還行就多簽兩年，保持熱情繼續奮鬥。」

賽前被媒體問到為何現身，郭泓志幽默回答：「來應徵工作，都沒人要簽，游擊區被林子偉搶了，不然樂天桃猿隊可以找我，打擊還可以啦。」

郭泓志開設健身房、打造訓練中心，中職不少球員都前往訓練，林泓育強調「真的很硬」，之前去第一天就被操到吐了。