中職／陳琥後援投出水準一軍有機會 彭政閔稱讚有頭腦

中職中信兄弟昨天新註冊投手陳琥，總教練彭政閔表示，陳琥是非常有頭腦的投手，考量身材條件今年改投後援，一直保持不錯的水準，下半季有機會可能上一軍後援出賽。

投手陳琥是中信兄弟隊2016年首輪選進的好手，一直是球隊很看好的投手戰力，但近年因為身體狀況影響，一直沒有太多一軍出賽機會，目前總計一軍出賽35場（23場先發），上一次一軍出賽已經是2021年10月31日。

陳琥今年二軍出賽以後援為主，目前總計12場後援出賽，投12局失掉7分（4分責失分），戰績1敗4中繼成功1救援成功，防禦率3.00，表現不差，昨天球隊也新註冊陳琥。

彭政閔表示，觀察陳琥今年投球球質和控球都比之前受傷那段時間好很多，持續有在進步，他是很有頭腦的球員，教練團有跟他溝通，今年球季從先發改為中繼後援定位，也有嘗試讓他連續出賽，都可以維持不錯的水準。

外界一直關注陳琥的體重，但彭政閔表示，陳琥本身骨架就比較大，他的身材條件也是教練團考慮讓他改投後援的原因，相信陳琥一直都有很努力要控制體重，但他這樣的身材條件、尤其是在台灣這樣的天氣狀況，會消耗更多的體力。

彭政閔表示，陳琥目前看起來蠻適應中繼的角色，有機會也可能讓他上一軍中繼出賽。