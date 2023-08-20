中職／陳琥換新角色註冊 恰總透露有機會中繼

中信兄弟隊昨天將陳琥新註冊，代表未來有望升上一軍，總教練彭政閔也證實會找機會，只不過角色已經從先發轉為中繼，「他是很有頭腦的選手」。

陳琥是2016年兄弟選秀首輪指名，成長備受期待，然而上一次在一軍出賽已經是2021年的事，進入中職前4年都以先發為主的他，去年在二軍開始增加中繼比例，今年12場二軍出賽全都是中繼、後援。

彭政閔表示，陳琥在今年轉為中繼後，球威、控球一直表現不錯，甚至比受傷之前更好，也跟他溝通過，以他的身材條件，擔任中繼更為適合，「他的骨架比較大，要瘦下來的話，飲食控制要非常細心，但台灣投球體力流失比較快，擔任先發要維持體力、肌力要比別人更用心。」

為了讓陳琥轉中繼，今年在二軍也嘗試讓他連續兩天出賽，彭政閔表示，陳琥的表現不錯，因此有機會的話讓他在一軍擔任中繼試試看。