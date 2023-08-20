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日職／王柏融連3場先發首打席敲安 火腿延長賽0：1吞敗

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日職／王柏融連3場先發首打席敲安 火腿延長賽0：1吞敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
王柏融。擷圖自推特
王柏融。擷圖自推特

日職火腿隊台灣好手王柏融延續好手感，今天對戰歐力士隊4打數1安打，連3場一軍出賽都在首打席敲安，只不過火腿隊以0：0打進延長賽，在11局下被敲再見安打，以0：1輸球。

王柏融從15日本季首度升上一軍後，16日的初先發就在首打席敲出2分打點三壘打，17日更是在首打席敲出一發陽春砲，成為勝利打點，接下來火腿隊移師大阪京瓷巨蛋作客，對歐力士隊前兩戰都沒先發，僅在昨天代打1打席吞K。

今天王柏融重返先發擔任第8棒、指定打擊，3局上首打席面對右投東晃平投出的外角速球，順勢推出左外野安打，連續三場敲安，只不過下一棒古川裕大敲出的準雙殺球，王柏融因閃避方向擋到對方，以妨礙守備形式出局。

接下來2打席，王柏融在5局上2出局、一壘有人時，敲出一壘滾地出局，8局上改面對左投山田修義，第一球就揮棒，結果敲成高飛球遭捕手接殺。

兩隊打線攻勢有限，以0：0進入延長賽，10局上火腿隊出現2出局、一二壘有人的得分機會，然而王柏融面對右投山崎颯一郎遭到3球三振。

火腿隊先發投手上原健太堪稱悲情，以116球投滿9局僅被敲4安，沒有掉分，另有5次三振，然而隊友同樣熄火，讓他無緣取得生涯首次的完投完封。

而11局下火腿隊更因保送、安打形成1出局、二三壘有人，後續故意四壞保送宗佑磨，卻仍被中川圭太敲出游擊方向安打，終結這場比賽。

火腿隊打線面對歐力士隊東晃平投的7局中，僅擠出3支安打，其中包含王柏融的1安，後續面對4名牛棚更是安打數掛0。

王柏融 火腿

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