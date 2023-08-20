中職／伍茲還沒「領機票」 悍將洋將抉擇要等一個人

富邦悍將隊洋投伍茲昨天先發2.1局投出6次四壞保送，中職3場出賽已經累計14次四壞保送，不過還沒「領機票」，831洋將大限前先下二軍，總教練丘昌榮表示，等看新洋投恩力（Elniery Garcia）狀況再做決定。

伍茲昨天面對中信兄弟隊先發投了60球僅25顆好球，被敲1安，另有6次四壞保送，丟掉4分責失，至今3場出賽、9.1局累積多達14次保送，防禦率12.54。

丘總表示，伍茲今天會下二軍，肯特則已經一軍隨隊，肯特原本預計周二先發，但因今天賽事延期，與陳仕朋之間要如何安排仍要討論。

洋將大限前悍將最終抉擇還沒定案，目前僅富蘭戈最穩，丘總表示，恩力預計過幾天在二軍出賽，要觀察恩力表示再評估洋投最後要留下誰，只不過最近下雨延賽的狀況，確實在洋將選擇上增加難度。

針對伍茲的控球表現，丘昌榮也表示，他的球威不錯，但控球沒有經典賽那麼好，「有跟他談過，或許比較緊繃一點，看得出來都是全力在投，也可能適應上的問題，先到二軍張力沒那麼大去出賽，看能不能調整回來。」