中職／伍茲還沒「領機票」 悍將洋將抉擇要等一個人
富邦悍將隊洋投伍茲昨天先發2.1局投出6次四壞保送，中職3場出賽已經累計14次四壞保送，不過還沒「領機票」，831洋將大限前先下二軍，總教練丘昌榮表示，等看新洋投恩力（Elniery Garcia）狀況再做決定。
伍茲昨天面對中信兄弟隊先發投了60球僅25顆好球，被敲1安，另有6次四壞保送，丟掉4分責失，至今3場出賽、9.1局累積多達14次保送，防禦率12.54。
丘總表示，伍茲今天會下二軍，肯特則已經一軍隨隊，肯特原本預計周二先發，但因今天賽事延期，與陳仕朋之間要如何安排仍要討論。
洋將大限前悍將最終抉擇還沒定案，目前僅富蘭戈最穩，丘總表示，恩力預計過幾天在二軍出賽，要觀察恩力表示再評估洋投最後要留下誰，只不過最近下雨延賽的狀況，確實在洋將選擇上增加難度。
針對伍茲的控球表現，丘昌榮也表示，他的球威不錯，但控球沒有經典賽那麼好，「有跟他談過，或許比較緊繃一點，看得出來都是全力在投，也可能適應上的問題，先到二軍張力沒那麼大去出賽，看能不能調整回來。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言