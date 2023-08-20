中職／伍茲準期末考成績被死當？許基宏大滿貫止兄弟3連敗

富邦悍將隊今天在新莊棒球場續戰中信兄弟隊，這場比賽被視為洋投伍茲的期末考，而他的成績不理想，在2.1局的投球內就送出高達6次保送。而兄弟也沒有放過免費奉送的堆壘機會，許基宏掃出滿貫砲奠定勝基，兄弟以7：4帶走勝利，中止近期3連敗。

雙方推出洋投先發，由悍將伍茲迎戰兄弟艾士特。伍茲前兩戰防禦率高達11.57，飽受控球困擾的他今天依舊無法找回準星，投2.1局雖只被詹子賢敲安，但6次的四壞球毫無控球可言，壞球比好球多了整整10顆，累積三場先發合計送出14次四壞。

雖然伍茲第二局送出三次四壞最終讓兄弟中「滿壘計」，沒有導致失分，但第三局再度以保送開局，在二壘有人之際，詹子賢敲出中外野二壘安打替兄弟先馳得點，伍茲後續連投保送後退場，留下滿壘局面。

接替的陳韋霖雖然用三顆球就三振下一棒的曾頌恩，但仍逃不過許基宏的狙擊，反方向的強勁平飛球硬生生越過大牆，成為一發滿貫砲，比分一舉擴大為5：0，這是許基宏繼7月20日後的首轟。

悍將在下個半局也展開反擊，林哲瑄率先敲出二壘安打踏上得點圈，高國麟獲保送、蔡佳諺再補上安打，悍將取得無人出局滿壘的大好機會。兄弟先發洋投艾士特三振王勝偉後，葉子霆的中外野高飛犧牲打幫球隊追回一分，但這局後續悍將無法繼續添得分數。

隨後比賽因雨勢過大而延後了一個半小時，兄弟推出今天回歸一軍的余謙接替，他上次登板已經要回溯到近兩個月前，悍將在第六局掌握住余謙亂流，范國宸掃出三分砲幫助球隊追至1分差，本季第9轟平個人生涯最佳紀錄，有機會首度單季雙位數全壘打。

但悍將接下來受限於兄弟牛棚，無法再繼續追加分數，兄弟在守護神呂彥青的守成下，最終以7：4獲勝，結束了這場近6小時的大戰。中繼登板的余謙摘下本季第3勝，敲出滿貫砲的許基宏則獲選為MVP。