中職／林子偉首戰雙安1失誤 桃猿輸獅

林子偉成為「樂天海嘯」後的第一場出賽，昨天第一道浪拍進桃園棒球場，吸引1萬868人進場，他在打擊區上繳出雙安的好表現，但9局下的反撲結束在他的再見雙殺打，守備上也有1失誤，樂天桃猿隊終場以6：10輸給統一獅隊。

林子偉從游擊出發展開中職生涯，面對第一顆往自己方向打來的球卻漏掉，開張的第一項數據出現在失誤欄位，蘇智傑靠這次失誤上壘、陳傑憲跑回獅隊第1分，隨後出現郭阜林的兩分砲。

「那顆不是失誤吧，那顆可以算安打吧，那麼軟弱。」林子偉賽後反應超誠實，覺得這球有安打空間，既然被記失誤就接受；續被追問是否要提出申訴？他笑說：「我來跟總仔說一下。」

林子偉此役4打數敲出2安打、另有1次保送，第6局從黃竣彥手中敲出首安，並靠陳晨威三壘打跑回首得分，第8局再面對楊孟沅敲安；9局下有機會為猿隊延續攻勢，卻以雙殺打落幕。

林子偉還原當下心境，「心想一定要把打者打回來，有跟自己說要確實、不要追打壞球，棒球嘛！有時幸運之神在我這，有時不是。今天輸了，明天再打回來。」

總教練曾豪駒評價他的首戰表現，認為整體不錯，有在比賽狀況內，雖有失誤出現，「其實一切都陌生、比較不熟悉，但他還是有把自己的設定做好。」

獅隊這一戰火力爆發，郭阜林、陳重羽都敲兩分砲，打完前3局已先發9棒全員安打，最終14支安打掃回10分，結束近期這波3連敗。