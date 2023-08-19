中職／可惜不是來統一獅 林岱安看堂弟林子偉：保持健康就好

選秀狀元林子偉在今日樂天桃猿隊對戰統一獅隊的比賽中，迎來中職生涯首秀，擔任先發第6棒、游擊手，賽前林子偉也走到獅隊休息室與堂哥林岱安相見歡。林岱安在受訪時坦言，對林子偉因傷無法延續旅美之路感到可惜，但能在顛峰期回來也是好事，期許他能在中職打出風采。

「可惜不是來統一啊！」林岱安賽前受訪時笑著表示，當初聽到林子偉回台時，確實為無法一起奮戰感到可惜。兩人從堂兄弟身分，到經典賽同隊為國出征，如今在中職賽場上無可避免成為對手，林岱安說，從哥哥的角度當然還是希望林子偉能在一軍有好表現。

林岱安說：「他在國外比較可惜就是受傷，所以影響到他的發展，還是希望他能健康出賽，如果他能健康其實對台灣棒球確實是個很大的鼓舞，因為他的能力確實比很多球員都來得好，我希望他能健康就好。」

事實上，林岱安過去受訪時就曾向林子偉喊話，如果美國沒有出賽空間可以回台發展，也曾和林子偉老婆聊過，但當時林子偉夫婦二人都將大聯盟視做唯一目標。受訪時林岱安也被問及，當時的話是否影響了林子偉的最終決定？林岱安笑著說：「我的一番話也沒有她老婆說的還重要！」

林岱安表示，林子偉的孩子面臨升學、上學問題，在台灣和美國兩地跑，對小孩子比較不好照顧，選在顛峰期回來，也能在中職舞台獻技給鄉親父老看。「剛好30歲左右，對他來說也算顛峰時期，不要35、36歲再回來，我覺得屆時就比較可惜。」

不過今天的比賽獅隊推出陳重羽先發搭配林子崴，林岱安無緣在本壘板後見證堂弟林子偉在中職的第一個打席。