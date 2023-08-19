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中職／協尋好球！悍將伍茲生涯前3場 投9.1局已14保送

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊洋投伍茲。本報資料照片
富邦悍將隊洋投伍茲。本報資料照片

富邦悍將隊洋投伍茲協尋好球，今天面對中信兄弟隊先發2.1局出現6次保送，留下滿壘退場，在中職的3場先發合計9.1局出現14次保送。

伍茲在8月2日對樂天桃猿隊「開箱」，先發5局失7分，出現3次保送，接下來的出賽浮現嚴重的控球問題，12日對統一獅隊投2局就有5保送，今天面對兄弟又是2.1局6次保送的離譜內容。

伍茲此役首局三上三下後，第2局的3位上壘者全是自己保送請上壘包，守住滿壘局面未失分，第3局就不再走運，開局先保送王威晨，陳文杰補上二壘打先幫兄弟首開紀錄，後續面對詹子賢、王政順又全部都是四壞保送，悍將隊決定換投。

陳韋霖接手後被許基宏敲出滿貫砲，伍茲以2.1局失4分「打卡」，僅被敲1安打，卻出現6次保送，合計60球裡只有25顆好球。

伍茲只用3場、9.1局累積14次保送，場數與多人並列第2，1995年味全龍隊洋投哈里士2場累積14次保送，但當時投了15局；若以局數來看，最慘烈紀錄屬於2005年誠泰隊田家安，生涯前7場出賽、投6.1局出現16次保送。

伍茲 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟

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