中職／悍將2.5年合約總額730萬 王念好破野手薪紀錄

中華職棒今年選秀前兩順位的行情相繼揭曉，富邦悍將隊昨天公布榜眼王念好的合約，合約總額730萬元破野手紀錄，總教練丘昌榮不排除下半季尾聲升上一軍的可能性。

狀元林子偉透過交易轉戰樂天桃猿隊，今天於桃園棒球場「開箱」；悍將隊的榜眼也有進度，球團與他簽下2.5年合約，月薪9萬元，簽約金555萬元、激勵獎金175萬元，總額730萬元。

中職史上最高簽約金紀錄為2002年蔡仲南的600萬元，早已被視為不可能衝破的天花板，近年都改以加上激勵獎金的方式來衝總額，中信兄弟隊余謙以750萬元（簽約金550萬元、激勵獎金200萬元）保有紀錄，野手紀錄原為統一獅隊林子豪、台鋼雄鷹隊曾子祐的710萬元，王念好以730萬元破野手紀錄。

王念好目前隨U18世界盃中華隊集訓中，前兩天剛完成體檢，丘昌榮表示等他打完U18後，看看他的身體狀況，若沒有問題會在二軍出賽，「如果一切正常，不排除在後半段上來一軍比賽。」第二指名的投手陳聖文也有機會在今年助拳一軍。

悍將隊今年選進8人，球團總經理陳昭如透露已與7人完成談約，剩下1人僅剩細節，可望全數完成簽約後一併公布，另外也將以自主培訓合約網羅1投手、1捕手。