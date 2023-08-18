中職／申皓瑋兩分砲、生涯首次3BB 挺瑞恩初登板奪勝

富邦悍將隊新洋投瑞恩「開箱」先發5局失1分（無責失），申皓瑋單場4次上壘，不僅敲出超前兩分砲，還是生涯第一次單場3次四壞保送，幫助悍將以6：1擊敗中信兄弟隊，瑞恩初登板拿下勝投。

瑞恩先發5局共用101球，被敲2安打，有5次三振、3次保送，所失1分出現在4局上，先保送詹子賢，陳文杰打回投手方向，瑞恩接球傳二壘卻發生暴傳，形成一、二壘有人，陳家駒補上安打、帶有1分打點，中外野手林哲瑄的傳球失誤造成後續仍是二、三壘有人的局面，瑞恩在危機場面K掉江坤宇止血。

悍將打線給予新同學火力支援，2局下申皓瑋先靠保送、盜壘站上二壘，兩出局後葉子霆敲出安打先馳得點；4局上比分剛被追平，4局下申皓瑋就敲出超前兩分砲。

兄弟先發投手鄭浩均先發4.1局被敲5安打、失4分（責失3分），第5局留下一壘跑者退場，陳柏豪接手後未能拆彈，先因二壘手王政順的失誤讓張進德上壘，面對申皓瑋、林哲瑄都投出保送擠回1分，王苡丞高飛犧牲打再送回悍將第5分。

申皓瑋獲選單場MVP，不僅單季9轟是生涯首見，單場3次四壞保送也是第一次，過去僅在今年4月20日有過一次單場3次四死球（2四壞、1觸身球保送）上壘。