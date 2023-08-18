日職／火腿打滿12局沒贏 野手15人用13人但沒王柏融

王柏融升上一軍後連兩場出賽有長打，未因此為自己繼續卡位先發，今天坐了全場板凳，火腿打滿12局以1：1與歐力士隊和局收場。

王柏融前2場出賽累積6打數敲出3安打、打擊率5成，包括1支全壘打、1支三壘打，昨天的陽春砲讓監督新庄剛志形容：「飛到台灣山腳下」，但今天並未出現在先發打線內。

火腿前進大阪京瓷巨蛋與歐力士隊進行3場過招，火腿由上澤直之先發，與山下舜平大同場對壘，上演一場投手戰，上澤直之先發9局、熱投120球，被敲6安打、失1分，21歲的山下也有一場7局僅被敲3安打、失1分好投，兩軍以1：1進入延長賽依然未能取分，包括12局上代跑的江越大賀在本壘攻防戰出局。

火腿名單中15位野手，此役共用13名野手，只有王柏融和捕手伏見寅威全場未上。