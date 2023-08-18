中職／手感不如上半季卻打更好 林哲瑄：棒球就是這樣

富邦悍將隊外野手林哲瑄近期打擊狀況回溫，下半季至今打擊率高達3成75，在打線和外野陣容扮演安定力量。談到本季進攻端的起伏，林哲瑄坦言上半季其實擊球感覺不錯，但結果往往不如意，下半季手感沒那麼好反而成績不錯，令他有感而發，「棒球就是這樣」。

林哲瑄下半季成績迎來明顯反彈，至今59打數敲出21支安打，打擊率高達3成75，在全隊超過20打席的球員中僅次於葉子霆，至今天賽前連續10場有安打，火燙近況也替本季起伏不定的悍將外野挹注穩定火力。

本季上、下半季表現判若兩人，林哲瑄卻認為上半季打擊狀況比較好，他說：「今年春訓我跟國輝有調整一些東西、也試了一些方式，覺得其實滿不錯的，但比賽起來結果就不是那麼好，很多時候自己覺得打得不錯，但比賽就是這樣，落點你沒辦法控制。」

林哲瑄也提到，遇到這種狀況也只能保持平常心，盡量讓好的打席數越來越多，當每次打擊都能將球打得紮實，久而久之自然就會形成安打，這也是自己追求的目標，「棒球就是這樣，打得好不一定成為安打，自己盡量要把心態保持正向。」

林哲瑄說：「上半季很多時候（紮實的球）沒辦法成為安打當然有點可惜，下半季一開始也沒感覺特別好，反而覺得上半季手感比較好，不管是選球、擊球感覺都是，但現在安打慢慢出來後，自信心就慢慢提升，也讓表現變比較穩定。」

根據進階數據顯示，林哲瑄的體感確實其來有自，上半季他的BABIP值（場內球安打率）僅有2成45，遠低於聯盟平均的3成04，這數據下半季目前則是高達4成，下半季他的平飛球比率也高了近7%，呈現在打擊成績上「校正回歸」。