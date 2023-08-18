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中職／連35場上壘近5年聯盟首見 詹子賢有打的慾望但不盲目

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊詹子賢。本報資料照片
中信兄弟隊詹子賢。本報資料照片

中信兄弟隊詹子賢中斷連續35場上壘，已是聯盟近5年來的最長紀錄，前役以代打登場、1個打席的機會，形同面對3成延續、7成中斷的機率，他說：「有開始，就一定有結束。」談到聯盟紀錄林智勝的跨季109場、非跨季60場，則是直呼太扯，「不知道是怎麼了。」

詹子賢過去個人最長場次上壘紀錄為20場（非跨季），這回早已大幅改寫個人紀錄，他在前役未先發，代打1打席為內野飛球出局，中斷連35場上壘，單季的連續上壘場數已是聯盟近5年最長。

詹子賢透露，自己會在每天到球場時都擬定好策略，把壘包狀況、投手對決心態都想好，什麼狀況需要上壘、什麼狀況需要攻擊，「每天都要做好功課上去。」

「上壘對我來講是比較注重的東西，前面真的沒有注意到。」他在前20幾場的時候還沒意識到這項紀錄，隨著球迷開始標記他，「喔～原來喔！」但他強調，「每場不會為了上壘在那邊一直選球、而不攻擊，打的慾望要有，但也不能盲目攻擊。」

他認為任何紀錄有開始就有結束，沒有延續，就再繼續努力，但也不免讚嘆林智勝的紀錄實在有點扯，「我想智勝那時也不是朝著上壘為目標，他是有長打、有攻擊破壞性的人，畢竟我們沒有腳程，必須做好每次最好的攻擊。」

中職近6年單季最長連續上壘場數

2023 詹子賢 35場

2022 成晉 31場

2021 陳子豪 32場

2020 陳傑憲 32場

2019 林立 30場

2018 藍寅倫 39場

詹子賢 林智勝 陳傑憲

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