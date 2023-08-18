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中職／悍將選秀已簽7人不會有「空氣」 自培鎖定1投1捕

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
王念好簽約悍將。 富邦悍將提供
王念好簽約悍將。 富邦悍將提供

富邦悍將隊今年選秀挑選8人，除了第一指名的王念好外，還有6人也完成簽約，僅剩一位差細節，總經理陳昭如表示，將待全部完成後一次公布；自主培訓方面鎖定1投手、1捕手。

悍將隊今天公布簽下榜眼王念好，第二指名選進的陳聖文也在賽前現身球場，剛完成熱騰騰的簽約。陳昭如表示，目前談約僅剩1人，「剩一點點細節，會盡快公布，全部都會簽下來。」她也透露目前自主培訓鎖定兩人，一投、一捕包括大學選手、高中應屆選手。

陳昭如表示，王念好近期參與U18世界盃集訓，行程也相當忙碌，前兩天剛完成體檢，悍將隊率先公布與他的簽約談妥，「U18世界盃第一場在天母，號召悍將家人去給他加油。」

陳聖文在第二輪上榜被視為大黑馬，但其實總教練丘昌榮在選前就提到他的名字，他也坦言有看到，但是平常心看待選秀，確定在第二輪上榜，「當下是滿震驚，也很開心，有獲得球團認可。」他給自己期許，希望盡快為球隊付出，也想自己球威更好，隊上最欣賞的前輩是陳仕朋曾峻岳，「都是來自台中的選手，場上成績都非常突出。」

選秀 陳仕朋 曾峻岳

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